Zo staat de Tesla robotaxi ervoor na een kleine week

Tesla heeft in het staartje van juni de test met zijn zelfrijdende taxi het startsein gegeven. De plek van de test is Austin in Texas. Diverse influencers hebben al een ritje kunnen ervaren en inmiddels is er op Reddit zelfs een lijst verschenen met wat er allemaal mis lijkt te gaan. Dat is namelijk nogal wat: jammer genoeg, want als de Tesla robotaxi het goed doet, dat kan dat positieve gevolgen hebben voor mensen met een Tesla die ook meer zelfrijdende mogelijkheden willen kunnen gebruiken. Maar first things first: hoe is het na de eerste dagen met de Tesla robotaxi?

Tesla robotaxi

Het is goed om te beseffen dat de robotaxi van Tesla niet hetzelfde is als de Cybercab: de Cybercab is een speciaal gemaakte bolide voor taxiritten, terwijl de vloot waarmee nu wordt gereden een gewone Model Y is met wat extra’s erop. Ook wordt het vrij lang getest in Austin. Er worden mogelijk pas in 2026 andere steden aan toegevoegd en pas eind 2026 is de Tesla taxidienst officieel, zo is de planning volgens Musk.

Dan de lijst op Reddit. Het grootste probleem werd waargenomen toen een Robotaxi op de andere weghelft reed voor een momentje. Het is niet voor niets dat Musk de belofte dat je helemaal alleen in de auto zit heeft moeten breken: er zitten veiligheidsmensen in de auto om te checken of alles oke gaat en die hebben ook echt wat te doen. Zo was er een rider die vroeg of de taxi wilde stoppen op een uitstapplek, waarna hij midden op een kruispunt stilstond en het verkeer ophield. Ook zijn er veel momenten geweest waarop robotaxi’s te hard reden of plotseling remden. Een andere Tesla-taxi zag niet dat een pakketbezorger achteruit reed.