Vandaag lanceert Tesla’s robotaxi: maar niet zoals beloofd

Verzoek vanuit de overheid

Het is de vraag of de dienst veilig genoeg is. Het Amerikaanse equivalent van Rijkswaterstaat heeft om meer informatie gevraagd als het om de reactiesnelheid van Tesla’s systeem gaat wanneer de weg niet helemaal goed zichtbaar is. De overheid in Texas, waar de eerste test plaatsvindt, heeft bovendien een verzoek ingediend of Tesla de dienst uitstelt tot de nieuwe wetgeving voor autonome auto’s in die staat van kracht is, wat in september staat te gebeuren.

Het lijkt erop dat dat niet gaat gebeuren, want de uitnodigingen voor de influencers zijn de deur al uit. Maar dus wel voor een ritje in een zelfrijdende Tesla-taxi met iemand voorin. De dienst lanceert officieel vandaag en de verwachtingen zijn hooggespannen. De zelfrijdende Model Y is dus nog niet de Cybercab die Tesla uiteindelijk in gedachten heeft, maar voor nu is het een goede manier om de technologie te testen. Dat gebeurt uiteraard eerst in een afgebakend gebied: je kunt niet zomaar overal naartoe met de nieuwe taxi.

Uiteindelijk moet het volgend jaar naar steeds meer Amerikaanse steden komen. De Cybercab wordt vervolgens ook ergens in 2026 verwacht.