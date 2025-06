Er is een Tesla Robotaxi in het wild gespot

Test met robotaxi in Austin

Er zou nog wel een officieel moment volgen om de Cybercab-dienst van Tesla te lanceren, want op 12 juni zou er een lanceermomenet gepland staan. Dit is echter nog niet bevestigd door Tesla zelf. Toch lijkt dit wel duidelijk bewijs te zijn dat dat moment er inderdaad deze week komt. Het moet een spannend moment zijn voor het bedrijf, dat veel heeft ingezet op zijn zelfrijdende taxi’s. En misschien zullen de taxi’s ook het nodige bewerkstelligen voor de mensen die zelf een Tesla hebben en meer zelfrijdende technologie willen toepassen, al is dat natuurlijk nog toekomstmuziek.

In ieder geval gaat het in eerste instantie waarschijnlijk om 20 Tesla Model Y’s die zonder chauffeur in Austin rondrijden. De testperiode neemt veel tijd in beslag: in de tweede helft van 2026 wordt de dienst pas echt groot, want tegen die tijd zou het in meerdere Amerikaanse steden gelanceerd moeten zijn. We zien het nog steeds niet snel gebeuren in Europa, en al helemaal niet in Nederland, waar pas over een paar jaar weer wat serieuzer wordt getest met zelfrijdende technologie. Bovendien duurt het lang voor zo’n dienst winstgevend is. Tesla zelf verwacht ook pas dat de dienst over anderhalf tot twee jaar financieel interessant wordt. Eerst is het vooral nog een grote investering.

Het is echter ook een grote investering omdat er iets groots mee kan gebeuren als het om de autowereld gaat. Er wordt vaak in toekomstvisies gezegd dat mensen steeds minder vaak zelf een auto hebben, omdat ze zelfrijdende auto’s kunnen nemen als taxi’s. Nu heeft Waymo binnen de vrij kleine schaal van San Francisco al bewezen dat dat inderdaad kan, dus het zal mede nu Tesla zich in het verhaal mengt waarschijnlijk steeds vaker gaan voorkomen dat mensen zelf niet meer investeren in een auto, maar gewoon instappen en van a naar b komen zonder zelf te hoeven rijden.