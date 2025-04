Zo staat het er nu voor met de robotaxi’s van Elon Musk

De robotaxi van Elon Musk

De CEO lijkt in ieder geval heel zeker dat dit echt zo gaat gebeuren, terwijl experts van buitenaf juist zeggen dat ze het allemaal niet zo zeker weten. Ze kunnen zich niet voorstellen dat Tesla het zo snel al voor elkaar weet te boksen. Ook is er wat onzekerheid over Tesla: de aandelen gaan niet lekker, de auto’s worden aanzienlijk minder verkocht en sommige mensen zien deze robotaxi’s als het voorbeeld van een bedrijf dat als een kat in het nauw naar een soort uitweg zoekt.

Musk zegt echter dat Austin een druppel is die zich als een olievlek zal gaan verspreiden. Als er een paar steden in Amerika zijn waar het werkt, dan kan het overal in dat land werken, stelt hij. In gesprekken met investeerders blijft hij ook vooral hameren op die zelfrijdende taxi’s en focust hij minder op Tesla’s gewone auto’s. Hij is ook heel duidelijk in waarom hij dit doet: “De realiteit is dat mensen in de toekomst geen auto’s meer kopen.” Hij verwijst daarbij naar een toekomst waarin je geen auto nodig hebt, want je kunt altijd een zelfrijdende taxi nemen op een soort Uber-achtige manier.

Maar zag de Cybercab er niet heel anders uit? Ja. In principe heeft Musk een heel andere Cybercab getoond tijdens het lanceerevenement, dan we straks in Austin gaan zien. In Austin zijn het vrij gewone Model Y’s, terwijl het uiteindelijk die echte Cybercab moet worden. Die hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om sirenes te horen en dus uit de weg te gaan voor ambulances, de brandweer, enzovoort. Wel is er meteen al ondersteuning op afstand aanwezig, waarbij je als gebruiker contact kunt hebben met een mens over je taxi.