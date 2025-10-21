Camper huren? Zo koop je er een voor een goede prijs

Het is toch een droom: een camper hebben. Je stapt er zo in, rijdt weg, en hebt meteen een plek om te slapen. Het huren van een camper is erg duur, maar is het realistisch om er een te kopen? De camperwereld is enorm veranderd en je kunt op veel meer manieren aan je camper komen.

Camper

Vroeger kwam je aan een camper door bijvoorbeeld naar een beurs te gaan of een showroom te bezoeken, waar je dan vaak een mooie brochure meekreeg waarop je van alles kon aankruisen om je camper helemaal naar jouw wens te maken. Dat is niet volledig verdwenen, maar er zijn wel veel meer mogelijkheden bijgekomen, waardoor je sneller een camper kunt vinden die bij je past. Bij hoe jij wil leven in de camper, maar ook bij je budget.

Je vindt nu steeds meer plekken waar je online je camper kunt aanschaffen, zoals online marktplaatsen, maar ook showrooms die meer online doen en bijvoorbeeld virtuele bezichtigingen mogelijk maken. Hierdoor heb je toegang tot veel meer verschillende campers en hoef je er niet elke keer vele kilometers voor te rijden. Denk bijvoorbeeld aan campers in Europa op Truck1. Hierop kun je door heel Europa campers en caravans vinden, al vanaf zo’n 2000 euro.

Daarnaast is er niet alleen op het gebied van het aankopen van een camper een heel modern element toegevoegd, ook op het gebied van duurzaamheid. Volkswagen, maar ook de startup Iridium: ze zijn allemaal bezig met elektrische voertuigen, waar de Volkswagen ID.Buzz een goed voorbeeld van is. Daarnaast zien we steeds vaker grote auto’s die elektrisch rijden en kampeermogelijkheden bieden, zoals de Dacia Duster en Smart #5. De elektrische camper zit nog in de beginfase, maar we hebben er hoge verwachtingen van. We moeten stil en emissievrij rijden, daarnaast willen mensen zelf onderhoudsarm kamperen en een bepaalde mate van comfort voelen.

Elektrische campers

Er is dus meer keuze dan ooit, maar het is wel heel afhankelijk van je wensen. Truck1 biedt bovendien ook nog leasecampers aan, mocht de aanschafprijs van een elektrische camper of caravan je te veel zijn. Ook zien we vaker vriendengroepen die bijvoorbeeld samen geld bij elkaar sparen voor een camper, die dan door iedereen in de groep kan worden gebruikt. En zijn er platforms waarop mensen hun camper verhuren.

Het draagt allemaal bij aan de populariteit van de camper. Hoewel je op veel plekken in Europa niet zomaar ergens mag staan kamperen met je camper, biedt dit type voertuig een enorm gevoel van vrijheid. Zeker als er straks ook co-ownershipmodellen voor campers komen, waarbij je via een app de camper van iemand uit je stad kunt huren. Ook wordt er gekeken naar abonnementen waarbij je een vast maandelijks bedrag betaalt en regelmatig van model of formaat kunt wisselen.

Campers moeten steeds persoonlijker worden. Het gaat niet meer alleen om dat keukentje of die slaapplek, het hele voertuig moet passen, zo ook het duurzaamheids element. Het gaat dus meer dan ook om het hele plaatje en dat moet kloppen, maar dat kan ook: er zijn immers online zoveel manieren om weer een stapje dichterbij jouw droomcamper te komen: voor je het weet zit je erin.

Mede dankzij de elektrificatie van de autowereld, maar ook investeringen in elektrisch rijden door overheden, is de weg vrijgemaakt voor de elektrische campers, die je nu ook veel makkelijker kunt vinden. Scheelt je weer verblijfplaatsen zoeken; je hebt alleen een parkeerplek nodig, want je ‘huis’ heb je zelf mee.