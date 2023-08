Dit is de nieuwe California buscamper

Nieuw is de tweede schuifdeur. Tot nu toe hadden de buscampers van VW altijd maar een schuifdeur. Aan de andere zijde zat immers de keuken en/of het zitgedeelte. Bij de California CONCEPT heeft Volkswagen het design van de binnenzijde compleet omgegooid. Dankzij de toevoeging van een extra schuifdeur aan de linkerzijde van de California CONCEPT en doordat het keukengedeelte zich nu verder naar achteren in het interieur bevindt, kan de linkerkant van de bus nu worden geopend tijdens het kamperen. Daardoor ontstaat aan de linkerkant van de buscamper een nieuw soort buitenruimte.

Zoals de naam al aangeeft is de nieuwe California nog een CONCEPT model. Al ziet hij er wel al behoorlijk definitief uit. Het is dan ook te hopen dat Volkswagen de nieuwe snufjes en designelementen ook naar de uiteindelijke showroom versie brengt. Dat zal zeker gelden voor het hefdak dat al tientallen jaren een van de meest bepalende kenmerken van de California buscampers is.

Volkswagen kondigde het een aantal weken geleden al aan. Op de Caravan Salon in Düsseldorf, die deze week gehouden wordt, zal de volgende generatie van de California buscamper te zien zijn. Helaas, en ook dat was al bekend, is die niet gebaseerd op de nieuwste VW bus, de volledig elektrische hippe ID.Buzz . Nee, de California CONCEPT zoals die nu in Düsseldorf te bewonderen is, heeft de verlengde (L2) nieuwe Multivan als basis.

Nu nog een concept, met drie zones

De aangepaste inrichting en de extra schuifdeur horen bij het door Volkswagen bedachte zogenoemde ‘drie-zoneconcept’; buiten, binnen en nogmaals buiten, maar dan aan de andere kant van de camper, dankzij die extra schuifdeur dus.

Daardoor is het keukengedeelte, inclusief de spoelbak, inductieschuifkookplaat en koelkast, nu ook van buitenaf bereikbaar. Naast de 230V inductiekookplaat is er ook een geïntegreerd gasfornuis aanwezig, zoals in de vorige generaties van de California ook het geval was. Een 230 volt stopcontact aan de buitenkant van de keuken en een externe klaptafel zijn de finishing touch voor een onbekommerd leven op de camping. Een ander hoogtepunt is de compacte grill, die in het keukenblok wordt opgeborgen en ook gemakkelijk kan worden ingezet.

Volkswagen zal de nieuwe California buscamper vanaf 2024 in de showrooms zetten. Zoals gezegd is het afwachten of alle designelementen en (nieuwe) snufjes dan ook nog van de partij zijn. Over de prijs geeft VW nog geen informatie, maar die zal niet mals worden. De huidige versie van de California buscamper begint bij ca. 65.000 euro, maar met een beetje complete uitrusting, kost ie al gauw meer dan 80.000 euro.