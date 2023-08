Volkswagen toont concept voor nieuwe California Camper

Als je wel eens met een camper op pad gaat, bijvoorbeeld tijdens de Tour de France, dan zul je de Volkswagen California campers ongetwijfeld, en meer dan eens, tegengekomen zijn. Al meer dan 35 jaar is de op de Volkswagen Transporter gebaseerde camper bijzonder populair. Compact en toch redelijk compleet uitgerust. En met een beetje ‘proppen’ kun je er zelfs met vier volwassenen in slapen.

California CONCEPT

Over enkele weken, tijdens de Caravan Salon in Düsseldorf zal Volkswagen haar volgende California conceptmodel presenteren. Wie echter denkt dat die gebaseerd is op de hippe ID.Buzz, heeft het mis. Als basis voor de California CONCEPT heeft Volkswagen namelijk gekozen voor de lange (L2) versie van de Multivan. Een gemiste kans, als je het mij vraagt. Al begrijp ik ook wel dat de elektrische ID.Buzz als camper wellicht net te klein is. Om nog maar te zwijgen van alle andere uitdagingen om een EV als camper te laten dienstdoen.

De California CONCEPT is, zoals de naam al zegt, nog een conceptmodel. In hoeverre de uiteindelijke opvolger van de T 6.1 California, die in 2019 – ook in Düsseldorf – gelanceerd werd, word hopelijk snel duidelijk. Een paar tipjes van de sluier zijn wel al opgelicht. Zo wordt bij de volgende California het dakconsole met touchscreen scherm van de T 6.1 vervangen door een beeldscherm in tabletformaat. Maar misschien wel de grootste verandering is de komst van een tweede schuifdeur.

"Het studiemodel laat zich in een handomdraai omtoveren tot een avontuurlijke kampeerbus. Voor extra flexibiliteit zorgt de plug-in hybridetechniek. Die combineert vermogen en een laag verbruik met de mogelijkheid om volledig elektrisch te rijden. De interactieve ‘Cali on Tour’-app maakt van de California CONCEPT één van de meest geavanceerde voertuigen in zijn soort", aldus Volkswagen.