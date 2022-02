Goboony, de Airbnb voor campers

Met een camper erop uit. Wie wil dat nu niet. De afgelopen twee zomers zijn campers nog veel geliefder geworden dan ooit tevoren. Dat heeft veel te maken met de reis- en verblijfsbeperkingen die het vermaledijde coronavirus met zich meebracht. Met een camper kun je eigenlijk overal terecht. Er is natuurlijk wel een klein nadeel. Campers zijn duur in aanschaf. Zeker als je bedenkt dat de normale consument hem koopt om er een paar weken, en wellicht wat weekenden, mee op uit te trekken. Een camper huren is dan een prima alternatief. Huur een camper van de eigenaar Dat is leuk voor de verhuurbedrijven, maar wat doe je als eigenaar van een camper die 10 of 11 maanden van het jaar stil staat? Zomaar even aan iemand verhuren brengt nogal wat risico’s met zich mee. Om nog maar te zwijgen van het regelen van de verzekeringen. Voor (vakantie)woningen kennen we al jaren het Airbnb concept. Welnu, het goede nieuws is dat een vergelijkbaar initiatief ook bestaat voor campers. Bij Goboony kun je als eigenaar je camper aanbieden voor de verhuur. Jij zorgt ervoor dat de camper in orde is en op het juiste moment klaar staat. Goboony zorgt voor de contracten met de klanten, de juiste verzekeringen en de financiële afhandeling. Zo wordt jouw dure camper op de momenten dat je hem zelf niet gebruikt nog een bron van inkomsten. Het concept is, zoals gezegd, te vergelijken met Airbnb. Als campereigenaar kun je bij Goboony zelf bepalen wanneer jouw camper voor de verhuur beschikbaar is. Uiteraard moet je er voor zorgen dat de camper dan tip top in orde is en klaar staat om afgehaald te worden. Als huurder meld je je bij Goboony aan door het aanmaken van een account. Vervolgens kun je, net als bij de bekende boekingssites voor hotels en vakantieappartementen op zoek naar een accommodatie – in dit geval dus een camper – voor de door jou gewenste periode. Omdat je de camper zelf moet ophalen is het verstandig om ook meteen je woonplaats in te vullen. Zo voorkom je dat de camper die jij kiest 250 kilometer verderop blijkt te staan.

Persoonlijke voorkeuren Bij Goboony zijn letterlijk duizenden campers te vinden. Behalve de vertrek- en retourdatum, en regio waar je de camper wilt ophalen, is het zaak dat je de camper samenstelt naar je eigen voorkeuren. Uiteraard kies je eerst het aantal slaapplaatsen. Een tip: ga je met z’n tweeën op pad en wil je iets meer ruimte, kies dan voor een camper met drie of vier slaapplaatsen. Die zijn doorgaans iets ruimer en hebben vaker ook wat meer standaard voorzieningen aan boord. Uiteraard moet je zelf bepalen wat jullie belangrijk vinden. Er is bovendien een optie om, los van het aantal slaapplaatsen, te kiezen voor een bepaald type camper. Voor de avonturiers worden de robuuste modellen geselecteerd. Denk dan bijvoorbeeld aan een pick-up of Landrover model met een ‘campeerbak’ of daktent. Je kunt ook kiezen voor een ‘classic’ camper als je het leuk vindt om met een oude, tot camper omgebouwde, Volkswagen T1, T2 of Mercedes 308D op avontuur wilt. Rij je liever niet in een al te grote ‘bus’? Kies dan voor de optie ‘compact’. Dan worden campers geselecteerd die rijden als een normale auto en ook in elk normaal parkeervak passen. Handig als je tijdens je reis ook steden bezoekt. Tot slot is er, speciaal voor gezinnen, ook een optie voor de ‘familie’-camper. Die zijn doorgaans zeer compleet uitgerust, met voorzieningen als een toilet, douche, keuken en uiteraard voldoende slaapplaatsen, maar dat laatste kun je zelf ook aangeven bij de selectie. Vervolgens kun je, als je dat wilt, nog een hele sloot voorkeuren opgeven. Zowel voor het comfort tijdens het rijden – airco, cruise control, navigatie etc – als de campeeruitrusting. Denk dan aan een gasfles, toilet, tv, fietsendrager, campingset en dergelijke. Wat je niet zelf hebt, maar wel wil meenemen, kun je gewoon meehuren. Uiteraard moet je er wel rekening mee houden dat hoe meer voorkeuren, des te beperkter het aanbod van campers wordt. Dat is zeker iets om in het achterhoofd te houden wanneer je van plan bent in de populaire vakantieperiodes op pad te gaan.

Contact en contract Heb je eenmaal de camper van jouw keuze gevonden, dan kun je op de detailpagina van de camper precies zien wat er allemaal wel en niet bij zit. Vaak geeft de verhuurder daar ook nog extra relevante informatie over de camper. Zoals de hoogte van de borgsom en het eventuele eigen risico bij een calamiteit. Wanneer je dat wilt, kun je meteen een reserveringsaanvraag indienen. Vervolgens wordt de verhuurder op de hoogte gebracht van jouw reserveringsaanvraag. Die is voor beide partijen niet meteen bindend. Doorgaans neemt de verhuurder per mail contact op met de huurder of kun je, desgewenst, elkaar telefonisch spreken. Daarna is het tijd voor de formaliteiten. Via Goboony ontvangen zowel de huurder als verhuurder, behalve het huurcontract, diverse formulieren die bij het ophalen van de camper, en daarna weer bij het retourneren, ingevuld moeten worden. Daarop staan eventuele bijzonderheden, zoals reeds aanwezige krassen, steenslag en andere gebruikssporen. Je huurt immers een gebruikte camper. Het statusrapport is met name van belang om discussies achteraf te vermijden. Betaling van de huurprijs loopt via Goboony. Zo weet je als huurder dat je alles betaald hebt, en is de huurder verzekerd van zijn inkomsten. Ik heb zelf enkele maanden geleden voor het eerst een camper gehuurd via Goboony en dat is mij bijzonder goed bevallen. Waar ik met name over te spreken ben, is het persoonlijke contact met de eigenaar – en dus de verhuurder – van de camper. Ik kreeg, als relatieve camper-novice, enkele handige en praktische tips. Iets dat je bij een standaard (auto)verhuurmaatschappij gevoeglijk kunt vergeten. Daar staan baliemedewerkers wiens enige taak het invullen van de contracten, verkopen van extra verzekeringen, overhandigen van de sleutel en ‘goede reis’ wensen is. Nee, dan kan ik het huren van een camper via Goboony echt aanraden. De volgende camper trip staat op op mijn planning. Iets met een wielerwedstrijd in Frankrijk, ergens in juli. Daar waar je pas écht opvalt als je zonder camper komt.