Volkswagen laat ID.Buzz California camper vallen

Vorige week lichtte Volkswagen een tipje van de sluier van de volgende buscamper in de California reeks op. Het conceptmodel voor de nieuwe California is gebaseerd op de verlengde versie van de Multivan en krijgt, als we VW mogen geloven, enkele leuke nieuwe features en snufjes. Toen de Duitse autofabrikant enkele jaren geleden de hippe, elektrische, moderne variant van de iconische T1 bus presenteerde, de ID.Buzz toonde Volkswagen ook een camper versie van dat model. Dat zou dan, voor VW, de eerste volledig elektrische, buscamper moeten worden. Dat lijkt vooralsnog echter een gepasseerd station.

Bereik en gewicht nekken ID.Buzz California

De nieuwe California buscamper, gebaseerd op de Multivan dus, wordt eind augustus gepresenteerd op de Caravan Salon in Düsseldorf. De reden dat Volkswagen vooralsnog afziet van een ID.Buzz versie van de California heeft te maken met enkele onoverkomelijke uitdagingen. Ten eerste moet een camper natuurlijk een goede actieradius hebben. Het is niet handig, zelfs lastig, als je met een volledig opgeladen accu nog geen 300 kilometer haalt. Dus moet er een fors accupakket ingebouwd worden, zodat je toch op z’n minst 500 kilometer kunt afleggen tussen twee laadbeurten.

In een bestelbus met het formaat van de ID.Buzz – en zeker de verlengde versie die je nodig hebt om er een praktisch bruikbare camper van te maken – is natuurlijk genoeg ruimte voor een forse (100 kW+) accu. Echter, dan duikt in het geval van de elektrische ID.Buzz een nieuw probleem op: het gewicht. Leeg weegt de verlengde ID.Buzz namelijk al 2600 kilo.