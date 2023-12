​5 dingen om rekening mee te houden als je net je rijbewijs hebt

Een rijbewijs halen: het is een dure activiteit, het is stressvol (vooral dat afrijden) en dan is er ook nog die vreselijke theorie die je moet halen. Tegelijkertijd is het ook tof, want hoe prima je het ook doet met het OV en op de fiets, de auto biedt wel echt wat meer vrijheid. En het minder vaak halen van een nat pak, want je rijdt met de auto van deur tot deur, met een dak boven je hoofd en dat is natuurlijk net iets comfortabeler, naast dat het ook veel sneller is. Natuurlijk zijn voor fiets en openbaar vervoer ook wel wat te zeggen, maar als je dat rijbewijs eenmaal hebt, dan wil je toch af en toe ook autorijden (al is het maar om het bij te houden). Heb jij dat papiertje pas net, dan zijn er wel een aantal dingen om rekening mee te houden. Dit zijn ze.



1. Je hebt nog nooit alleen gereden

De een zal dit minder spannend vinden dan een ander, en het hangt ook van de band af die je hebt met je instructeur, maar als je je rijbewijs eenmaal hebt, dan heb je eigenlijk nog nooit alleen in de auto gezeten. Je hebt altijd iemand naast je gehad om bijvoorbeeld iets aan te vragen als je toch twijfelt. Het is dan ook best een vreemde gewaarwording om als je eenmaal je rijbewijs hebt ineens alleen in de auto te zitten. Ook moet je net even wat anders nadenken, bijvoorbeeld over het instellen van de navigatie. Lopend of op de fiets kun je dat wel even doen door gewoon door te gaan of de boel even stil te zetten (wat in het kader van veiligheid en boetes sowieso een beter idee is), maar dat doe je natuurlijk niet op de snelweg. Er zijn veel kleine dingetjes om even te beseffen als je voor het eerst alleen in de auto zit. Maar tegelijkertijd heb je ook eindelijk dat gevoel van ultieme vrijheid: je kunt overal heenrijden waar je maar wil!