​NS-staking: de alternatieven om op je bestemming te komen

Ook al zijn we maar een klein landje waarin de meeste plaatsen helemaal niet zo heel ver bij elkaar vandaan liggen: als er een staking is bij de NS, dan hebben we daar last van. De ongeveer 3.500 kilometer spoorlengte die we in ons land rijk zijn, worden de afgelopen dagen en vandaag weinig gebruikt. Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen staakt en dat voelen we. Dit zijn je alternatieven om je toch nog naar je plek van bestemming te helpen.



Waarom de NS-staking plaatsvindt

Staken levert vaak veel frustratie op bij de klanten van een bepaald bedrijf. Bij supermarkten betekent een staking vaak lege schappen en bij de NS betekent het dat je ineens niet meer je standaard woonwerkverkeerroutine kunt uitvoeren. Er wordt gestaakt op initiatief van de vakbonden FNV Spoor, CNV en VVMC voor hogere lonen en betere werkomstandigheden. Volgens de vakbonden ligt de werkdruk bij het personeel zo hoog, dat menig nieuwe NS-medewerker er na een paar weken al de brui aan geeft. De NS geeft niet thuis op de plannen van de vakbonden en wil dat nu laten voelen. NS geeft overigens zelf aan open te staan voor een gesprek. Hoe het ook zij: op dit moment is er nog weinig goeds uit eventuele communicatie gekomen, waardoor we toch vandaag weer te maken hebben met logistieke chaos in ons land.