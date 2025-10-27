Weer nieuwe dealers voor Omoda & Jaecoo

Het snelgroeiende Omoda & Jaecoo is met nog eens drie dealerbedrijven in Nederland een samenwerking aangegaan. Daarmee komt het aantal dealer-partners op twaalf, die gezamenlijk vanuit achttien vestigingen de Omoda’s en Jaecoos verkopen, leveren, servicen en onderhouden. De nieuwe locaties zijn Automotive-centre Van Nieuwkerk in Hilversum, Kolenaar Mobiliteit in Enschede en Hans Jongerius in IJsselstein.

Deze drie showrooms zijn een aanvulling op het eerder aangekondigde dealernetwerk, bestaande uit: Haaima (Leeuwarden), Virena (Assen en Emmen), Wassink (Arnhem en Venlo), Auto Versteeg Buurman (Barneveld), Wittebrug (Zoetermeer), Dekker Autogroep (Zwaag en Alkmaar), Ursem Barten (Amsterdam), Auto Berkelaar (Mijdrecht) en Bochane in Almere, Eindhoven, Tilburg en Apeldoorn.

Voegt iets toe aan Nederlandse markt

Robin Jongerius, adjunct-directeur bij de Hans Jongerius Groep, ziet de ontwikkelingen met vertrouwen aan. “Omoda & Jaecoo is echt een merk met potentie. Het voegt iets toe aan de Nederlandse markt. Zowel de Jaecoo 7 SHS als de Omoda 9 SHS zijn modellen met alles erop en eraan. Gecombineerd met vooruitstrevende technologie, een scherpe prijs, zeven jaar garantie en een goede aftersales service, krijg je heel veel waarde voor je geld. Dat gaat zeker aanspreken in ons land.”

Design, kwaliteit, connectiviteit en prijs

“Omoda en Jaecoo leveren de combinatie van design, kwaliteit, slimme connectiviteit en scherpe prijzen die onze klanten vandaag verwachten”, licht Rebecca van Nieuwkerk, directeur-eigenaar van Automotive-centre Van Nieuwkerk toe. “Wij zorgen voor het vertrouwde vakmanschap en gastvrijheid eromheen.”

Goed gevoel bij

“De modellen van Omoda & Jaecoo hebben mij zeer positief verrast, zowel qua uiterlijk als prijs-kwaliteit verhouding“, vult Han Kolenaar, eigenaar van Kolenaar Autobedrijven aan. “Het vormt een mooie aanvulling op onze portefeuille en voor onze klantenkring. Ik heb er een erg goed gevoel bij.”

Zeven jaar garantie

De modellen van Omoda & Jaecoo worden allemaal geleverd met zeven jaar (of 150.000 kilometer) garantie. De dealers worden ondersteund door een eigen centraal magazijn in Schiphol-Rijk, waar inmiddels al meer dan 30.000 onderdelen op voorraad zijn genomen.

Er vinden nog gesprekken plaats met andere dealers om voor het einde van 2025 landelijke dekking te realiseren via zo’n 25 showrooms.