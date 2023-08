Prijsdalingen Tesla doen EV-tak van Ford geen goed

Ford presenteerde vorig jaar ambitieuze plannen voor haar EV-divisie. Na een ietwat weifelend begin, in de jaren daarvoor, zag uiteindelijke ook een van ’s werelds grootste autofabrikanten in dat de tijd van de verbrandingsmotor op haar eind loopt. Daarom splitste Ford haar EV en ICE takken op en ontvouwde de fabrikant plannen om de productie van EV’s binnen vier jaar (tussen 2022 en 2026) op te schroeven naar twee miljoen bolides per jaar. Die ambities komen amper een jaar later al in het gedrang. En de schuldige? Dat zijn de prijsdalingen van Tesla. Uhm? Iets met hand in eigen boezem steken wellicht?

Miljardenverlies voor EV-tak van Ford

De EV-tak van Ford heeft in het eerste zes maanden van dit jaar een verlies geleden van ruim 1,8 miljard dollar. De vraag naar EV’s van Ford loopt terug en dat komt volgens de fabrikant vooral ook door de verhardende concurrentie van, onder andere, Tesla. Die fabrikant heeft de afgelopen 10 maanden de prijzen van haar EV’s fors verlaagd. Dat is geen goed nieuws voor de concurrentie.

De gevolgen daarvan, behalve dat enkele concurrenten ook de prijzen van sommige EV’s verlaagden, zijn duidelijk te zien in de verkoopcijfers van Ford en sommige andere EV-makers. Als we Nederland even als voorbeeld nemen. Hier heeft Tesla in de eerste zes maanden van 2023 de verkoop van haar EV’s bijna vertienvoudigd, vergeleken met het eerste halfjaar van 2022.

Ford doet het daarentegen in 2023 minder goed. Natuurlijk, in Nederland staat op dit moment nog maar één volledig elektrische Ford in de showrooms; de Mustang Mach-E. Die verkoopt dit jaar tot nu toe een stuk minder goed, minder dan de helft ten opzichte van vorig jaar.

Hoe dan ook, Ford heeft bij de presentatie van de halfjaarcijfers in de VS al duidelijk gemaakt dat het de ambitie om in 2023 minimaal 600.000 nieuwe EV’s te produceren, heeft laten varen. Die mijlpaal verwacht Ford nu in 2024 te kunnen halen. Dit zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de ambitieuze Europese EV-plannen van Ford.