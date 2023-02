Tesla plukt eerste vruchten van prijsdalingen

Welnu, in China, zo blijkt , hebben de prijsverlagingen al hun eerste vruchten afgeworpen. De vraag naar nieuwe Tesla’s is daar de afgelopen weken zo goed aangetrokken dat de fabrikant besloten heeft de productie weer op te schalen. In februari en maart moeten in de fabriek in Shanghai weer 20.000 nieuwe Tesla’s per week van de band rollen. Daarmee is de productie dan weer op het niveau van september 2022.

In november moest Tesla besluiten de productie van nieuwe EV’s in Shanghai met meer dan een derde te verkleinen. Sterker nog, eind december lag de fabriek zelfs een hele week helemaal stil. Volgens Tesla was dat gepland, maar het besluit de productie tijdelijk te stoppen bleek wel heel abrupt genomen te zijn.

Reden voor de prijsdalingen was de teruglopende vraag naar nieuwe Tesla’s. De EV-fabrikant van het eerste uur krijgt steeds meer ‘last’ van concurrentie. EV’s die minstens zo goed zijn, maar weel een stuk vriendelijker geprijsd. De gevolgen daarvan waren het grootst in China, waar en aantal nieuwe merken, zoals BYD, razendsnel aan populariteit winnen en Tesla marktaandeel afsnoepen.

Eind vorig jaar besloot Tesla de catalogusprijzen van haar EV’s in China fors te verlagen. Die prijsverlaging werd enkele weken geleden ook in de VS en Europa doorgevoerd. Specifiek voor Nederland betekent het dat de Model 3 nu ook in aanmerking komt voor de aanschaf subsidie voor EV’s van de overheid. Daarmee kunnen klanten nog eens een kleine 3000 euro van de aanschafprijs ‘schaven’.

65 x meer Tesla’s in januari

De vraag is nu natuurlijk of de prijsverlagingen, die bij ons dus enkele weken later doorgevoerd werden, ook al invloed hebben op de vraag (en verkoop) van nieuwe Tesla’s in Nederland. Het antwoord op die vraag kan nu nog niet echt gegeven worden. Echter, feit is wel dat er in januari van dit jaar 65 keer (!) meer nieuwe Tesla’s verkocht zijn dan een jaar geleden. Afgelopen maand werden 591 nieuwe Tesla’s geregistreerd. Vorig jaar januari waren dat er 9.

Die aantallen moeten wel even in het juiste perspectief gezet worden. In december werden in Nederland ruim 2700 nieuwe Tesla’s verkocht. Daarmee verdubbelde de EV-fabrikant in een klap haar verkoopcijfers voor 2022. Januari is voor Tesla in Nederland altijd een slechte maand omdat dan de fiscale regels voor EV’s weer veranderen (en minder interessant worden).

Nu zal het grootste deel van de nieuwe Tesla’s die januari verkocht zijn al voor de prijsverlaging besteld zijn, maar toch. Overigens werden er ‘slechts’ 39 Model 3’s verkocht – die in aanmerking komt voor de aanschaf subsidie, mist je voor het instapmodel kiest. Het leeuwendeel van de verkochte nieuwe Tesla’s was een Model Y (492), maar ook die is sinds enkele weken fors (12.000 euro) goedkoper geworden.