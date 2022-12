Twee derde Amerikaanse Ford dealers zien belang EV-transitie

De automotive industrie is zich, voor zover het de fabrikanten betreft, inmiddels wel ervan bewust dat de verbrandingsmotor op zijn retour is. Een enkeltje naar de eeuwige jachtvelden bedoelen we dan. In sommige landen gaat de transitie naar zero-emissie voertuigen echter sneller dan elders. Landen als Zweden en Noorwegen, maar ook hier in Nederland, behoren bij de voorlopers. Dat geldt ook voor de autofabrikanten. Merken als Tesla en Lynk&Co produceren alleen elektrische modellen. Zij hebben nooit anders gedaan. De traditionele merken, die groot zijn geworden in de meer dan 100 jaar dat de brandstofmotor bestaat, moeten zichzelf nu opnieuw uitvinden. Dat gaat bepaalde merken, zoals Hyundai, Kia en VAG – van onder andere Volkswagen, Audi, Skoda en Seat – beter af dan anderen.

Ford wil werk maken van de EV-transitie

Ford is een van de merken die nog veel werk te verzetten hebben. Niet alleen als het gaat om nieuwe EV-modellen. Ook de dealers en klanten moeten ‘wennen’ dat de brandstofmotor op zijn retour is. Daar spelen ook de dealers van het merk een belangrijke rol in. Inmiddels zijn in de VS ruim 1900 van de 3000 Ford-dealers al overtuigd. Zij hebben zich aangemeld voor het ‘EV- certificeringsprogramma’ van het merk.

Dat programma omvat diverse projecten en doelstellingen voor de EV-transitie. Denk aan investeringen in openbare snelladers, training van medewerkers en verkoopprogramma’s voor EV’s. Ford heeft twee programma’s waar de dealers zich voor kunnen aanmelden. Van de ruim 1900 die nu al aan boord gestapt zijn, koos het overgrote deel voor het meest uitgebreide programma waarvoor elke dealer zelf ook 1,2 miljoen dollar moet investeren.

Lobby dealernetwerk

Dat de dealers nu ‘meedoen’ is voor Amerikaanse begrippen best bijzonder. In Amerika wordt per staat wettelijk bepaald dat autofabrikanten hun producten verplicht via een dealernetwerk moeten verkopen, en niet, zoals steeds vaker gebeurt, rechtstreeks (online). Daardoor hebben dealers in de VS een aanzienlijke lobbymacht, die in de loop van de decennia is verankerd in wettelijke voorschriften die hun bestaan beschermen.

De EV, onder leiding van Tesla, heeft dat Amerikaanse ‘dealer-model’ op de kop gezet. Dat de traditionele autodealers vervolgens hun hakken in het zand zetten, uit angst dat ook zij overbodig zouden worden, is zo gek dus niet.