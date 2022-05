Elektrische Ford pickup uit 1978

Het idee voor de F-100 Eluminator werd eind vorig jaar gepresenteerd . Toen was het nog een concept en bedoeld als ‘reclamestunt’ voor de MachE elektromotor die Ford los levert. Inmiddels is deze pickup dus werkelijkheid geworden. Ontworpen door Ford Performance en gebouwd door MLe Racecars gaat Ford met deze elektrische 44 jaar oude elektrische pickup pronken op autoshows.

Tesla werkt al een paar jaar aan de Cybertruck. Tot nu toe nog zonder veel succes. Ford is daarentegen al meer dan 50 jaar hét pickup truck merk. In de VS behoort de F-150 al tientallen jaren de tot de meest populaire auto’s. Onlangs werd de eerste volledig elektrische F-150 Lightning onthuld. En, gewoon omdat het kan, hebben ze bij Ford Performance nu, eenmalig, een F-100 pickup uit 1978 omgebouwd tot een volledig elektrisch aangedreven model, de F-100 Eluminator. Intussen worstelt Tesla verder met de ontwikkeling van haar pickup.

EV-onderdelen

Mocht je van plan zijn je eigen ICE milieuvriendelijker te maken, dan kun je bij Ford daarvoor de benodigde onderdelen, waaronder de elektromotor en accu, kopen. De EV-motor, dezelfde die de Mustang MachE GT aandrijft, is met 4095 dollar nog niet eens zo heel duur.

Uiteraard komt er nog veel meer bij kijken voordat je de verbrandingsmotor van een ICE kunt ‘afvoeren’. Ik betwijfel dan ook of het niet slimmer, en voordeliger, is om gewoon een nieuwe EV te kopen. Maar, het is wel leuk dat het kan en de F-100 uit 1978 met een 280 pk elektromotor die binnen een handvol seconden van 0 naar 100 accelereert doet de hoofdjes, zeker in de VS, wel draaien als die voorbij rijdt.