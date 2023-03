Amerika wil Chinese EV-fabrikanten buitenspel zetten

In de VS is een nieuwe wet aangenomen die bepaalt dat EV-fabrikanten die hun auto’s in de VS produceren die bolides met flinke belastingvoordelen kunnen verkopen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan regelgeving voor het gebruik van grondstoffen uit het buitenland. Daarmee wil de overheid het verplaatsen van de productie naar China en de invoer van Chinese grondstoffen tegengaan.

China buitenspel zetten

De wet betekent echter ook dat Europese fabrikanten van EV’s in de VS buitenspel gezet dreigen te worden. Over een mogelijke uitzondering op die regel wordt nog onderhandeld, maar Duitse nieuwszenders melden dat Audi al overweegt om een deel van haar EV’s in de VS te gaan produceren.

Het moge duidelijk zijn dat de VS hiermee vooral China buitenspel wil zetten. Europe is, zogezegd, ‘collateral damage’. Intussen ligt in de VS ook Ford onder vuur omdat de autofabrikant Chinese technologie wil inzetten voor de productie van accu’s voor haar EV’s. Ook daar wil de Amerikaanse politiek een stokje voor steken, door de belastingvoordelen die de bedrijven krijgen te schrappen als ze (te veel) Chinese technologie inzetten voor de productie.



Zelf schuld!?

Dat het economisch niet botert tussen China en het Westen is een understatement. De twee wereldmachten zijn min of meer tot elkaar veroordeeld doordat zoveel Westerse bedrijven de afgelopen decennia hun productie, en daarmee ook veel kennis naar het goedkope China verplaatsten. Vervolgens gingen Chinese bedrijven – gesteund door de eigen overheid – met die kennis en technologie aan de haal om zelf een grootmacht te worden.

We hebben het al zien gebeuren op de smartphone- en telecommarkt. Vervolgens raakte het Westen in paniek, mede ook gedreven door de angst voor spionage, en startte men met allerhande economische en andere beperkende maatregelen in een poging de macht van China te beteugelen.

Hetzelfde zien we nu ook gebeuren in de automotive. Eerst brengen we al onze kennis en technologie onder bij ‘goedkope’ Chinese fabrikanten, en dan kijken we verbaasd op als die vervolgens onze technologie gebruiken om hun eigen concurrentiepositie in het Westen te verbeteren. Met als gevolg dat er weer apart wetten en andere beperkende regeltjes bedacht, uitgevoerd en gehandhaafd moeten worden.