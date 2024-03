Stellantis Freedom of Mobility Forum ambitie voor wereldwijde duurzame mobiliteit

Het Freedom of Mobility Forum is is een platform dat geïnitieerd is door Stellantis, een van de grootste wereldwijde autofabrikanten en bij ons bekend met o.a. merken als Fiat, Opel, Peugeot, DS Automobiles, Citroen, Jeep, Alfa Romeo, RAM en inmiddels ook Lancia. Het forum is gericht op het bespreken van mobiliteitsvraagstukken en -oplossingen, waaronder elektrificatie, autonome voertuigen, connectiviteit en duurzame mobiliteit. Het biedt een open platform voor discussie en samenwerking tussen verschillende disciplines, waaronder experts uit de industrie, beleidsmakers en andere belanghebbenden, om de toekomst van mobiliteit te bevorderen. Hoe kunnen we wereldwijde mobiliteit duurzaam en inclusief maken? Het is de primaire vraag (of stelling) die Stellantis wil trachten te laten beantwoorden. Het stelt Stellantis in ieder geval in staat om een veelheid aan onderwerpen te verkennen die essentieel zijn voor de toekomst van mobiliteit, en biedt veel ruimte voor innovatie en samenwerking.

Wie zijn de deelnemers aan het Freedom of Mobility Forum De deelnemers aan het Freedom of Mobility Forum zijn een brede groep van experts samengesteld uit professionals uit de auto-industrie, waaronder ingenieurs, ontwerpers, technologen en creatieve denkers die of betrokken zijn bij het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsoplossingen of mensen die daar sowieso een mening of ideeën over hebben. De kern van het Freedom of Mobility Forum wordt gevormd door: Beleidsmakers: Vertegenwoordigers van overheden en regelgevende instanties die betrokken zijn bij het ontwikkelen van beleid dat de mobiliteit en de auto-industrie beïnvloedt.

Academici: Onderzoekers en academici die expertise hebben op het gebied van mobiliteit, technologie en duurzaamheid.

Stakeholders uit de gemeenschap: Vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties (NGO's), consumentengroepen en andere belanghebbenden die het perspectief van de gemeenschap vertegenwoordigen.

Investerings- en financieringsinstellingen: Vertegenwoordigers van investeringsfondsen, banken en andere financiële instellingen die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van innovatie en groei in de mobiliteitssector. Door deze diverse groep deelnemers samen te brengen, moet het forum in staat zijn om een breed scala aan perspectieven en inzichten te kunnen gaan bieden over de toekomst van mobiliteit en hoe deze is te verbeteren.

Freedom of Mobility kan niet bestaan zonder de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) Mijn persoonlijke interpretatie is dat deelnemers aan het Freedom of Mobility Forum van Stellantis vandaag vooral op zoek moeten gaan naar het antwoord hoe AI en andere opkomende technologieën kunnen worden ingezet om de wereldwijde mobiliteit te verbeteren en te transformeren. Het gaat er immers om hoe deze technologieën kunnen worden toegepast om veiligere, efficiëntere, en meer duurzame mobiliteitsoplossingen te creëren die in de toekomst beter gaan ansluiten bij de behoeften van mensen in hun dagelijks leven waar dan ook op de wereld.



Daarnaast is het een zoektocht naar nieuwe inzichten over hoe we kunnen samenwerken binnen al die verschillende industrieën en met beleidsmakers om de adoptie van nieuwe door AI gedreven technologieën te versnellen om eventuele obstakels te overwinnen. Het is sowieso ondenkbaar om dit te realiseren zonder de inzet van AI en gebruik te maken van complexe data collecties ongeacht de privacy.

There is no global solution. The diversity between continents is immense, in terms of climate, culture, government, society, and opportunities. Therefore, wouldn't it be better to seek a wide range of solutions that address the individual components? - Henk de Hooge

Mijn persoonlijke stelling: There is no global solution. De onderbouwing is dat het een zoektocht moet zijn die aansluit bij de discussie over wereldwijde uitdagingen, zoals duurzaamheid, mobiliteit en technologische vooruitgang. Je hebt te maken met de complexiteit en diversiteit van onze wereld wat eigenlijk al verklaart dat uniforme oplossingen al was het maar door politiek nauwelijks toepasbaar of effectief zijn op globaal (wereldwijd) niveau. (zie foto’s) Het is een zoektocht naar het belang van maatwerkoplossingen die rekening houden met lokale en regionale verschillen. Deze is vooral relevant in gebieden waar duurzame ontwikkeling en de toegang tot (nieuwe) energiebronnen, infrastructuur en de sociaal-economische omstandigheden sterk variëren. De grootste uitdaging: samenwerken Tegelijkertijd suggereert het dat het erkennen van de noodzaak voor diversiteit in oplossingen zelf een soort globale oplossing kan zijn. Dit perspectief zou samenwerkingen en uitwisseling van kennis moeten aanmoedigen, waarbij landen en regio's leren van elkaars successen en uitdagingen. Het benadrukt een aanpak waarbij lokale sterktes en omstandigheden worden benut om collectieve doelen te bereiken. Maar misschien is dit wel de grootste uitdaging.



Uitleg over de foto's met dank aan Dall-e Zowel de header foto als de foto in bovenstaand artikel zijn gemaakt met Dall-e en zijn een resultaat voor een boeiende discussie over toekomstige stedelijke mobiliteit. Het uitgangspunt voor de prompt in Dall-e is als volgt omschreven:



"Let's create an image of futuristic mobility! Let's picturing a sleek, autonomous vehicle gliding through a city with towering skyscrapers, all illuminated by neon lights. The vehicle, a blend of elegance and cutting-edge technology, features a seamless, glassy exterior and hovers above the ground, showcasing its advanced levitation technology. Pedestrians and cyclists move along designated pathways, illuminated by soft, ground-embedded lighting, while drones zip overhead, completing the dynamic scene of a hyper-connected, eco-friendly urban environment".



Comment van Dall-e: Let's bring this vision to life!

Wat als we dit beeld verplaatsen naar Afrika waar we geen stroom hebben, maar wel veel zon. In een moderne wereld is het niet moeilijk om wilde ideeën te hebben over toekomstige mobiliteit. Maar wat als we met dezelfde insteek ons verplaatsen naar Afrika. Gaat alles dan nog steeds. Nee, en dat is wat ik probeer duidelijk te maken met de bovenstaande stelling dat er geen 'Global Solution' bestaat. Dan klinkt de prompt voor Dall-e ineens heel anders. "Let's reimagine this scene within an African setting, focusing on a future where communities thrive despite the absence of traditional electricity infrastructure. Picture a landscape bathed in the warm hues of sunset, with innovative, eco-friendly mobility solutions at its heart. Think of a vehicle, perhaps powered by solar energy or other renewable sources, seamlessly blending with the natural environment. Around it, the community comes alive with low-tech but highly efficient and sustainable practices, such as solar-powered street lights, wind turbines in the distance, and perhaps even bioluminescent plants for natural lighting. The essence of this scene will highlight resilience, innovation, and harmony with nature, showcasing a future where technology and sustainability intersect gracefully within the African landscape".



Het enige wat niet is veranderd is de mening van Dall-e: Let's bring this vision to life!

Wil jij er ook bij zijn op 3 april a.s.? Raakt het onderwerp jou ook, heb je er een mening over of wil jij weten hoe experts en anderen hier over denken, luister en praat dan mee op 3 april a,s. Meer informatie kan je teruglezen op het portal van Stellantis.



Here is the link to register: Freedom of Mobility Forum

We look forward to your participation in the debate on April 3, 2024 at 2:30 pm CEST, 8:30 am EDT.