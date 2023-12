ZEEKR opent een flagshipstore in Amsterdam

Chinese automerken, en dan met name merken die invetten op een volledig elektrische vloot, maken een opmars in Europa. ZEEKR is het volgende merk die de Europese markt gaat betreden.

Dit wereldwijde merk voor elektrische mobiliteitstechnologie heeft nu een luxe showroom geopend in Amsterdam. Het hoofdkantoor van ZEEKR Europe was al in Amsterdam gevestigd, de nieuwe winkelruimte versterkt met trots de aanwezigheid van het merk in de Nederlandse hoofdstad. De luxe showroom is gelegen in de drukste winkelstraat van de stad in het voormalige Vroom & Dreesman gebouw aan het Rokin 164.

Merkbeleving

De locatie kijkt uit over het Rokin en ligt dicht bij Amsterdamse bezienswaardigheden zoals het Rijksmuseum, de Dam en het Koninklijk Paleis. De locatie is ontworpen om klanten een luxueuze en exclusieve merkervaring te bieden. Het pand werd de afgelopen maanden gemoderniseerd met behoud en herstel van de historische kenmerken, zoals de kenmerkende glasgevels aan de Kalverstraat en het Rokin die volledig zijn gerenoveerd en vervangen met geïsoleerd glas. Het ZEEKR Center Amsterdam is de tweede showroom in Europa.

Maar het is meer dan een winkelruimte. Klanten kunnen hier hun voertuigen configureren en bestellen op 4k touch screens, productexperts staan klaar om de state-of-the-art technologieën in de voertuigen te demonstreren, zoals de augmented-reality head-up displays, 5G-connectiviteit en AI-spraakassistenten. Het gepersonaliseerde one-stop-shop aanbod biedt de klant alles van financiering, verzekering, installatie van een thuis wallbox en publieke oplaadoplossingen tot het onderhoud van het voertuig en verlengde garanties.

De winkel is ook ontworpen als een ontspannende, exclusieve ruimte voor klanten, waar ze tijd kunnen doorbrengen in een speciale lounge, ambachtelijke koffie kunnen bestellen via een app en door de collecties ZEEKR merchandise en co-branded goods kunnen bladeren.