Porsche is weer de snelste EV op de Nordschleife

Elektrische auto’s accelereren als de beste. Zelfs de ‘simpele’ Hyundai Kona is vanuit stilstand al sneller op 100 km/h dan de meeste dure sportwagens. Je moet al een heus racemonster hebben, die vele malen meer kosten, om de Kona er bij een verkeerslicht ‘uit te kunnen trekken’. Tussen EV fabrikanten, en dan met name Tesla en Porsche, woedt al enkele jaren een strijd om wie het snelst een rondje over de Nordschleife van de Nürburgring kan afleggen.

Taycan, Model S Plaid en nu weer de Taycan

In 2019 was het de toen gloednieuwe Porsche Taycan die het record op zijn naam zette. De elektrische muscle car van de Duitse fabrikant legde de ruim 20,8 kilometer toen af in zeven minuten en 42 seconden. Daarna moest hij waarschijnlijk direct aan de lader, want EV’s hebben nog de onhebbelijkheid dat het bereik bij snelheden die ver boven de 200 km/h liggen zo ongeveer gedecimeerd wordt. Dat mocht de pret natuurlijk niet drukken.

Na Porsche’s prestatie vond Elon Musk dat zijn Tesla dat beter moest kunnen. Dat lukte uiteindelijk in 2021, toen een Model S Plaid het baanrecord voor productie EV’s met zeven seconden scherper stelde: 7:35.58. Helaas voor Musk is ook dat record niet heel erg lang blijven staan. Deze week pakte Porsche, met de Taycan, de ‘titel’ weer af van Tesla. De Duitse race EV was iets meer dan twee seconden sneller: 7:22.35. Uiteraard is daar videobewijs van ;)