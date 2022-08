Race Tesla’s begin volgend jaar naar Nederland

De twee race-modellen van de Tesla Model S en Model X, respectievelijk de S Plaid en X Plaid, kun je vanaf begin volgend jaar ook op de Nederlandse wegen, met Nederlands kenteken dus, gaan tegenkomen. Twee EV’s die binnen 2,1 (S Plaid) en 2,6 (X Plaid) seconden van 0 naar 100 vliegen. Echter, de kans dat je op onze snelwegen ook van de topsnelheden kunt gaan genieten, 322 km/h voor de S Plaid en 262 km/h voor de X Plaid, is klein. Als je rijbewijs je lief is tenminste. Beide modellen hebben meer dan 1000 pk ‘onder de motorkap’, of beter gezegd ‘in de drie elektromotoren’.

Levering in 2023, kun je nog even sparen, of toch niet?

Op de Nederlandse productpagina’s van de twee Plaid modellen kun je je favoriete race Tesla al bestellen. De levering, afgaande op de ‘beschikbaarheid’ die Tesla aangeeft, vindt in 2023 plaats. Als worden de eerste S Plaid exemplaren misschien ook al in december van dit jaar afgeleverd.

Dan kun je nog even sparen, want als je vandaag bestelt, dan hoef je alleen maar 250 euro aan te betalen. De rest moet je wel betalen, of financieren als je voor financial lease kiest, voordat de auto geleverd wordt.