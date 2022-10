Meer omzet maar minder winst voor Samsung Mobile

Samsung heeft in het derde kwartaal van 2022 de omzet van haar mobiele divisie met ruim dertien procent zien groeien, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Die stijging had de Koreaanse fabrikant met name te danken aan de stijgende gemiddelde verkoopprijs per toestel. In totaal werden in de maanden van juli tot en met september namelijk ruim elf procent minder smartphones verkocht. Die daling zorgde ook voor bijna vier procent minder winst.

Meer omzet, minder winst

De omzet van Samsung Mobile kwam in het derde kwartaal uit op iets meer dan 20 miljard Euro (29,3 biljoen Koreaanse Won). De winst daalde naar iets meer dan 2,2 miljard Euro. De gemiddelde toestelprijs steeg naar zo’n 280 Euro. Dat betekent dus dat Samsung in het derde kwartaal meer duurdere smartphones aan de man en vrouw wist te brengen. Welke toestellen het goed doen, daarover doet de fabrikant geen mededelingen, maar het is wel bekend dat van de duurste – opvouwbare – modellen vooral de Galaxy Flip het wel redelijk doet.

Daarnaast zitten we natuurlijk ook weer ruim een half jaar ná de komst van de nieuwste Galaxy S modellen. Die zijn, en dat geldt zeker voor hun voorgangers, inmiddels ook iets betaalbaarder, maar uiteraard nog wel duurder dan de populaire Galaxy A-series. Enfin, door de kortingen kan ik mij voorstellen dat ‘twijfelaars’ van het eerste uur nu wél besluiten een Galaxy S22 aan te schaffen.