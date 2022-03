De Samsung Galaxy A53 en A33 moeten het gaan maken

Het was al bekend dat Samsung deze week een of meerdere nieuwe A-series smartphones zou onthullen. Gisteren was het zover. Het zijn de Galaxy A53 5G en Galaxy A33 5G geworden. Twee mid-range Android smartphones die voor de Koreaanse fabrikant, als het gaat om verkoopaantallen, belangrijke pionnen zijn. De voorgangers van met name de Galaxy A53 bewezen de afgelopen jaren al dat het, kijkend naar prijs-kwaliteit, eigenlijk de beste smartphones zijn die Samsung te bieden heeft.

De slimste Samsung smartphones

Met een advies verkoopprijskaartje dat start bij 449 euro is de Galaxy A53 5G minimaal de helft goedkoper dan het vlaggenschip, de Galaxy S22. Qua specificaties en design lever je natuurlijk wel iets in, maar dat staat niet in verhouding tot de euro’s die je in je beurs kunt houden. Voor iedereen die liever nog meer geld wil besparen, en toch Samsung smartphone in zijn zak wil stoppen, heeft de Koreaanse fabrikant nu de Galaxy A33 5G in het assortiment. Die is met 369 euro nog een stuk voordeliger geprijsd.

Wat krijg je dan voor dat geld. Welnu, de Galaxy A33 heeft een 60Hz 6,4 inch Super Amoled scherm met Full HD+ resolutie. Het scherm van de Galaxy A53 is iets groter (6,5 inch) en heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Het type en de resolutie zijn verder gelijk. Beide toestellen hebben een 2,4 Ghz octacore Exynos 1280 processor met 6GB RAM en standaard 128GB opslaggeheugen en een microSD optie voor maximaal 1TB extra opslag. Voor 60 euro extra kun je de Galaxy A53 ook kopen met 8GB RAM en 256GB opslag.