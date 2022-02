Ultra model van de Galaxy Tab S8 is een monsterlijke tablet

Gisteren ging vrijwel alle aandacht van smartphone en gadget fans uit naar de Galaxy S22 serie, met daarbij de ‘terugkeer’ van de Galaxy Note die vanaf nu als Galaxy S22 ‘Ultra’ door het leven gaat. Een bijzonder toestel in de nieuwe Galaxy S reeks. Datzelfde geldt voor het Ultra model van de Galaxy Tab S8 serie. Die nieuwe tablet familie zag gisteren ook het daglicht. De Galaxy Tab S8 en Tab S8+ zijn feitelijk standaard updates van hun voorgangers, de Tab S7 en Tab S7+. Dat kun je van de Galaxy Tab S8 Ultra bepaald niet zeggen, al was het maar omdat die geen voorganger heeft.

Tablet met laptop scherm

De Galaxy Tab S8 Ultra valt uiteraard het meeste op dankzij het mega beeldscherm. Een display van 14,6 inch is voor menig laptop al een van de grootste opties, maar voor een tablet is het ronduit ongekend. Ooit vroeg ik mij al af wat je überhaupt zou willen doen met een 12 inch tablet, toen Samsung die (net als Apple) voor het eerst op de markt zette. Dat was uiteraard wel nog in een tijdperk dat de gemiddelde rekenkracht van een tablet nog ver verwijderd was van die van een laptop. Inmiddels is wel duidelijk dat tablets de concurrentie met de meeste laptops, als mobiel werkstation (voor onderweg), makkelijk aan kunnen. Zeker als je de tablet uitrust met een keyboard accessoire.

Hoe dan ook, Samsung heeft de Galaxy Tab S8 Ultra dus voorzien van een 14,6 inch 120 Hz Super AMOLED display met een resolutie van 2960 x 1848 pixels. Welke processor de tablet aandrijft, dat werd in het persbericht niet vermeld, maar internationaal wordt de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 vaak genoemd. We weten natuurlijk dat Samsung per werelddeel nog wel eens voor een andere processor kiest. Qua geheugen kun je bij de Tab S8 Ultra kiezen uit een model met 8, 12 of 16GB RAM en 128, 256 of 512GB opslagcapaciteit. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de 512GB opslag alleen beschikbaar is in combinatie met het 16GB model. Verder kun je ook nog kiezen tussen een Wifi only versie of een Wifi + 5G model. Om de tablet met zijn mega scherm te voeden heeft Samsung er een accu met een capaciteit van 11.200 mAh in verstopt.

Camera’s zijn bij tablets nooit een echte beslissingsfactor, zeker niet die aan de achterzijde. De Galaxy Tab S8 Ultra heeft er twee, een van 13 en een van 6 megapixels. Aan de voorzijde is de camera bij een tablet wel belangrijk omdat veel mensen die gebruiken om te videobellen. De standaard Tab S8 uitvoering hebben één 12 megapixel ultra-groothoek camera, de Ultra variant heeft twee 12 megapixel camera’s aan de voorzijde, een groothoek en een ultra-groothoek variant.

Uiteraard heeft een tablet met deze afmetingen en specs ook een bijpassend prijskaartje. De goedkoopste Galaxy Tab S8 Ultra (Wifi, 8GB/128GB) kost, adviesprijs, 1149 euro. Het meest uitgebreide model, de Wifi + 5G versie met 16GB/512GB is met 1599 euro fors duurder. Voor dat geld heb je ook een hele goede laptop, maar dit terzijde.