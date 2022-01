Komt er een Samsung tablet met laptop formaat?

De Galaxy Tab S-series zijn, net als bij de smartphones van de Koreaanse fabrikant, de flagship tabets van Samsung. Als we de geruchten uit Duitsland mogen geloven dan is er mogelijk een nieuwe Galaxy Tab op komst met de afmetingen van een laptop: 14,6 inch. De Duitse bron van dit gerucht spreekt over de Galaxy Tab S8 serie en de Galaxy Tab S8 Ultra in het bijzonder.

Tablet, of laptop zonder toetsenbord?

De ‘Ultra’ variant van de nieuwe tablet serie van Samsung zou letterlijk de ultra-high end versie van de Tab S8 familie worden. Behalve het voor een tablet extreem grote scherm worden aan dit model specs gekoppeld die in een goede laptop niet zouden misstaan, zoals 16 GB RAM, een 3 GHz 64-bit octa-core processor, 512 GB opslagcapaciteit en een accu van meer dan 11.000 mAh. Het 14,6 inch scherm zou een 120 Hz AMOLED display zijn met een resolutie van 2960 x 1848 (16:10) moeten worden.

Daarnaast zou de Tab S8 Ultra ook uitgerust worden met een dual camera aan de achterzijde én een dual front camera. Op foto’s is te zien dat de betreffende tablet vrijwel geen randen heeft en dat hij standaard met een S-Pen geleverd wordt. Dat komt overeen met de uitrusting van de huidige Tab S7 topmodellen.