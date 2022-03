Aanstaande donderdag, 17 maart, gaat Samsung weer een of meerdere nieuwe smartphones onthullen. Dat gebeurt tijdens het door de fabrikant aangekondigde ‘Awesome Galaxy A Event’. Uiteraard laat de Koreaanse fabrikant nog niets los over welke nieuwe smartphones daar het daglicht gaan zien. Welke dat ook zullen zijn, het wordt in ieder geval Samsung’s belangrijkste smartphone introductie van het jaar.

Galaxy A de slimste keuze

Waarom? Welnu, omdat de Galaxy A-series van Samsung, door de vriendelijke prijskaartjes en de bijzonder goede prijs-kwaliteit verhouding simpelweg de meest interessante Samsung smartphones zijn. De Galaxy A-series variëren van de A0X tot en met de A8X, met prijskaartjes van ca. 150 tot rond de 500 euro. Persoonlijk ben ik het meest gecharmeerd van de Galaxy A5X modellen.

Voor zo’n 350 euro koop je dan een smartphone die kwalitatief nauwelijks onder doet voor de Galaxy S modellen die twee tot drie, en in sommige gevallen zelfs vier keer zo duur zijn. Ik heb het al vaker gezegd en blijf dat ook roepen: Je bent eigenlijk gek als je nog een Galaxy S21 of Galaxy S22 koopt. Natuurlijk moet iedereen dat helemaal voor zichzelf bepalen, maar uitgaande van prijs-kwaliteit, is de Galaxy A52 – of de A53 die donderdag vermoedelijk het daglicht zal zien – de beste optie als je op zoek bent naar een nieuwe Samsung smartphone.