Dit zijn de redenen om te kiezen voor de nieuwe Samsung Galaxy A22

Is het weer tijd voor een nieuwe smartphone, maar weet je niet waar je moet beginnen met zoeken? Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende modellen op de markt dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Ga daarom bij jezelf na wat je belangrijk vindt. Heb je geen zin om te wachten tot je pagina eindelijk geladen is, dan kies je voor een smartphone met snelle software en 5G netwerk. Wil je je favoriete films en series haarscherp bekijken? Ga dan voor een groot beeldscherm van hoge kwaliteit.

Maar het liefst wil je dat allemaal, toch? Geloof het of niet: dat kan als je kiest voor de Samsung Galaxy A22 5G. En dat voor een lage prijs. Nog niet overtuigd? Hieronder lees in in welke opzichten de Samsung Galaxy A22 5G beter is dan z’n voorganger.

Samsung Galaxy A22 5G vs. Samsung Galaxy A21s

Als opvolger van de Samsung Galaxy A21s heeft de Samsung Galaxy A22 5G een aantal verbeteringen ondergaan. En het goede nieuws is: hier kun je voor maar twee tientjes meer van profiteren. Twijfel je nog over je keuze? Vergelijk deze modellen dan eens met elkaar.

Snel, sneller, snelst

Zoals de naam al doet vermoeden beschikt Samsung’s nieuwste telg over 5G-netwerk. Hoewel dat op dit moment nog weinig extra snelheid oplevert, zal daar zeker snel verandering in komen. Daarnaast is de processor van de Galaxy A22 een stuk sneller en dus nog fijner in gebruik dan zijn voorganger.

Groter en scherper beeld

Behalve sneller is de Samsung Galaxy A22 ook groter. Als je nu de trotse bezitter bent van een Galaxy A21s, dan zal je Samsung A21s hoesje dus helaas niet passen. Maar dat wordt dubbel en dwars goedgemaakt door de verbeterde beeldkwaliteit van de Galaxy A22. Deze heeft namelijk een hogere resolutie én beeldverversing, waardoor beelden niet alleen scherper zijn, maar ook nog eens veel vloeiender in elkaar overgaan.

Android 11 vs. Android 10

Eens in de zoveel tijd is je smartphone toe aan een update. Nu is dat in principe zo gepiept, maar hoe ouder je toestel wordt, hoe minder die updates ondersteund worden. Hiermee proberen aanbieders je te stimuleren een nieuwe smartphone te kopen, zodat jij weer je portemonnee kunt trekken. Als je daar niet op zit te wachten, kun je het beste kiezen voor de Samsung Galaxy A22. Terwijl de Galaxy A21s nog beschikt over Android 10, draait de Galaxy A22 namelijk al op Android 11. Wil je dat je smartphone écht lang meegaat? Zorg dan voor een goede bescherming door middel van een stevig Samsung A22 (5G) hoesje.

Maar… Ieder voordeel heeft z’n nadeel. In het geval van de Samsung Galaxy A22 is dat de camera. Ten opzichte van zijn voorganger is die minder scherp, maar nog steeds prima voor het schieten van wat leuke vakantiekiekjes. Al met al dus een mooie aanwinst!