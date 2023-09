​Samsung is een draaikont: 'Galaxy S24 weer Exynos in Europa'

Het was groot nieuws dat de Samsung Galaxy S23 van dit jaar een Qualcomm Snapdragon-chip had in Europa. Normaliter krijgen we in ons werelddeel altijd een Exynos-chip in de vlaggenschepen van het Koreaanse techmerk. Hopelijk ben je niet te veel gewend aan de verandering die S23 met zich meebracht, want de kans is groot dat de S24 weer teruggaat naar de Exynos in Europa.

Exynos in Samsung Galaxy S24 Er werd gedacht dat Samsung nu helemaal over was op Qualcomms Snapdragon omdat de Exynos-chips vaker problemen vertoonden, zoals oververhitting en prestatieproblemen, maar blijkbaar gaat Samsung toch terug naar die chips. Een opmerkelijke keuze, gezien de bugs, de slechte invloed die ze hebben op de batterijduur en meer problemen die de kop toch helaas eerder opsteken met de Exynos-chips dan met de Snapdragons. De lekker Ice Universe, die het vaker bij het juiste eind heeft, zegt dat de Exynos 2400-chip een grote kanshebber is om te worden geïmplementeerd in de Samsung Galaxy S24. Het zou daarbij waarschijnlijk gaan om Europa, maar dat het ook eventueel in andere regio’s de keuze is is niet uitgesloten. Hoewel Samsung het nog moet aankondigen (en dat waarschijnlijk pas begin 2024 doet, wanneer het toestel wordt verwacht), zegt Ice Universe het 100 procent zeker te weten.

At least Europe will adopt, 100% — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 29, 2023

Geen Snapdragon 8 Gen 3 Waarschijnlijk maakt het techbedrijf deze keuze omdat de Snapdragon 8 Gen 3 een dure is. Juist nu mensen ook wat voorzichtiger worden met geld uitgeven, omdat nu eenmaal veel dingen duurder worden, lijkt het dat het daarom kiest voor de goedkopere optie. Bovendien is het niet allemaal kommer en kwel: de chips van Samsung, de Exynos, blijven niet stilstaan. De processen blijven verbeterd worden en daarmee de processoren die eruit voortkomen dus ook. Daarnaast worden er op de Samsung Galaxy S24 betere schermen verwacht en betere batterijen, dus er is genoeg aan deze toestellen dat wél een upgrade is. Al moeten we het allemaal natuurlijk nog afwachten: het is pas rond als Samsung het zegt. Maar de voorpret is de halve pret, natuurlijk. Al is het dus niet voor iedereen echt prettig dat het straks weer Exynos wordt voor ons Europeanen.