Must see: De Samsung Galaxy S23 augmented reality experience

Samsung lanceerde gisteren vanuit San Francisco de nieuwe Galaxy S23 reeks. De aandacht ging vooral uit naar de S23 Ultra met zijn 200 megapixel-camera, aangevuld met nog een hele reeks aan specs. Die je nu waarschijnlijk allemaal alweer vergeten bent. Daarom is er nu ook een Augmented Reality (AR) experience ontwikkeld waarmee je zelf de mogelijkheid krijgt de nieuwe devices van Samsung te ontdekken.

Wil je je wereld verrijken? Beleef dan in een uitzonderlijke ontdekkingsreis de nieuwe Samsung Galaxy S23 augmented reality experience en ervaar een ongekende kracht in de palm van je hand. Groei, bloei, ontdek, beleef en ervaar dat je dagelijkse perceptie nog maar het tipje van de ijsberg is.

Augmented reality experience

De Samsung Galaxy S23 augmented reality experience is een digitale ontdekkingsreis door het gedachtegoed van de ontwikkelaar. In deze gamification based ervaring beleef je als gebruiker op een meer creatieve en visuele wijze de USP’s van de telefoon. Iets spelenderwijs leren laat een meer blijvende indruk achterlaat.

Door middel van AR krijg je inzicht in de hersenspinsels van een mysterieuze ontwikkelaar, die een apparaat wilde ontwikkelen om de wereld te verrijken. Je komt terecht in een virtuele omgeving, een idyllische omgeving , waar moderne invloeden en de natuur moeiteloos samengaan. Het is een botanisch ontsnappingsoord, waar de ontwikkelaar zag dat er in alles om je heen schoonheid te ontdekken is. We komen erachter dat het apparaat dat voor ons ligt, de gloednieuwe Samsung Galaxy S23 series, de mogelijkheid biedt om normale dingen uitzonderlijk te maken.