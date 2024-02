Samsung Galaxy S24-serie verbreekt verkooprecords

De Samsung Galaxy S24 Ultra, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 zijn sinds 25 januari verkrijgbaar in de winkels. De grote populariteit van deze nieuwe toestellen blijkt uit de eerste cijfers, met een opvallende groei van 50% in het totale pre-order verkoopvolume in Nederland, ten opzichte van eerdere modellen. Ook wereldwijd heeft de Samsung S24-serie indrukwekkende pre-ordercijfers behaald, met een tweecijferige stijging in verkoopaantallen in vergelijking met zijn voorgangers.

"De Galaxy S24-serie luidt het volgende mobiele tijdperk in," aldus Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland. "Galaxy AI transformeert onze verbinding met de wereld, met onder meer realtime spraak- en tekstvertalingen, optimale creatieve vrijheid en een slimmere manier van zoeken. Het enthousiasme van onze gebruikers over deze nieuwe mogelijkheden, blijkt wel uit de vroege verkoopcijfers, die alle voorgaande records breken."

AI verbetert ieder aspect

Galaxy AI maakt communiceren zonder taalbarrières makkelijker dan ooit. Live Translate maakt realtime spraak- en tekstvertalingen van telefoongesprekken mogelijk. Chat Assist ondersteunt bij het perfectioneren van de toon van berichten en zorgt ervoor dat de boodschap overkomt zoals bedoeld. Onderweg kan Android Autobinnenkomende berichten samenvatten, antwoorden en acties aanbevelen, zoals het delen van de verwachte aankomsttijd.

Circle to Search

De Galaxy S24 opent niet alleen de deur naar de toekomst van communicatie, maar is ook een van de eerste telefoons waarop Circle to Search met Google beschikbaar is. En dat maakt de S24 uniek, aangezien deze functionaliteit in ieder geval tot en met september van dit jaar uitsluitend beschikbaar zal zijn op toestellen van Samsung en Google.

Met Circle to Search kunnen gebruikers alles op het scherm omcirkelen en markeren om direct relevante zoekresultaten te zien, zonder de app te verlaten die zij op dat moment gebruiken. Circle to Search is daarom ook een echte gamechanger op het gebied van zoeken.

Meer info over de S24-serie lees je in dit artikel, of binnenkort in onze review.