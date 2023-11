Google betaalt (tientallen) miljarden aan Apple en Samsung

Het was enkele weken geleden al in het nieuws dat Google vooral Apple fors betaalt om haar zoekbalk standaard op de iPhone te mogen plaatsen. De zoek-gigant heeft zelfs geprobeerd om, naast de 18 miljard die het al aan Apple betaalde voor de ‘zoekbalk, voor nog meer geld te bewerkstelligen dat Apple de Google Search app standaard in iOS zou integreren. Dat ging Apple te ver. Allemaal informatie die de naar buiten komt in de lopende rechtszaak tegen Google in de VS, waar het bedrijf beschuldigd wordt van oneerlijke concurrentie en het tegenwerken van concullega (zoek)bedrijven.

Apple krijgt 36% van Google zoekresultaten omzet uit Safari

Deze week zijn tijdens zittingen van de antitrustzaak tegen Google weer nieuwe feiten boven tafel gekomen. Zo bleek dat Google maar liefst meer dan een derde (36%) van de inkomsten die het haalt uit zoekresultaten via Safari – de standaard browser van Mac- en iOS – aan Apple afdraagt. Dat meldde Bloomberg op maandag. Hoeveel miljarden met die ruime ‘provisie’ door Google aan Apple overgemaakt worden, is niet gemeld.

De zoekt-gigant boekte in 2022 een jaaromzet bij ruim 279 miljard dollar. Het leeuwendeel daarvan wordt binnengehengeld uit advertentie-inkomsten. Volgens schattingen van financiële experts zou het gaan om zo'n 224 miljard dollar (Bron: FourWeekMBA). Het is echter niet bekend wel deel daarvan dan weer door zoekresultaten vanuit de Safari-browser gegenereerd worden.

20 miljard van Google’s advertentie omzet naar Apple?

Safari heeft een marktaandeel van zo’n 19 procent (Bron: Statcounter). Ruwweg doorrekenend zou dat dus kunnen betekenen dat Google zo’n 55 miljard van haar advertentie omzet uit Safari haalt. Daarvan zou dan dus bijna 20 miljard naar Apple vloeien. Let wel, dit is een ruwe schatting, maar ook als we er vijf miljard naast zitten, is het nog altijd een exorbitant bedrag. En het toont aan dat de betalingen die Google aan Apple en andere fabrikanten doet om haar zoekbalk te mogen plaatsen hoe dan ook rendabel is.