Zoveel verdient Google aan jou dankzij alle advertenties

Alphabet, het moederbedrijf van Google en YouTube, verdient flink aan alle gesponsorde links en advertenties. Maar liefst 85% van alle inkomsten komt uit advertenties op Google en YouTube. In 2019 bedroegen de totale advertentie-inkomsten van Alphabet $ 133 miljard. Daarmee is het meteen het grootste reclamebedrijf ter wereld. The Next Web berekende hoeveel Google verdient aan alle gebruikers.

Van 70 miljoen naar 133 miljard

In 2001 haalde Google zo'n 70 miljoen dollar binnen aan advertentie-inkomsten. Inmiddels is dat opgelopen tot 13 miljard in 2019. Sinds 2006 hoort ook YouTube bij Google. Zij zorgen voor ongeveer 10 procent van de totale inkomsten van Alphabet. Video wordt steeds populairder, dus wij verwachten dat dat YouTube nog wel even door blijft groeien. The Next Web probeerde te berekenen hoeveel Google precies aan jou heeft verdiend de afgelopen 20 jaar.

349 dollar per gebruiker

De cijfers die uit de berekening komen van The Next Web, vallen ons nog wel mee. Bij benadering heeft Google ongeveer 349 dollar aan iedere gebruiker wereldwijd verdiend in de afgelopen 20 jaar. Dat is een gemiddelde, er zijn natuurlijk altijd mensen die er bijna een sport van maken om op zoveel mogelijk advertenties te klikken.

Onderscheid tussen advertenties en 'gewone' links

Het wordt trouwens steeds lastiger voor gebruikers om het verschil te zien tussen een 'gewone' link en een advertentie. Dat doet Google natuurlijk bewust, maar als gebruiker kan dat best irritant zijn. Voorheen was het heel duidelijk te zien welke links gesponsord waren, nu moet je echt goed kijken om het woord 'Ad' te ontdekken. Op deze manier zou Google de advertentie-inkomsten weleens een flinke boost kunnen geven.

Google Play Store

Ook interessant: de inkomsten uit de Google Play Store. Die zijn namelijk niet mis. Tot en met 2019 kregen ontwikkelaars in totaal 80 miljard dollar uitgekeerd aan inkomsten. Het gaat om wereldwijde inkomsten, behalve de Chinese markt, sinds Android in 2008 van start ging. Overigens doet de App Store het beter, ontwikkelaars verdienden daar tot 2019 in totaal 120 miljard dollar. In totaal zijn er wereldwijd meer dan 2 miljard actieve apparaten met Google Play, tegenover 1,4 miljard iOS-apparaten.