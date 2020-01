Google Assistent leest nu ook berichten in het Nederlands voor

De Google Assistent kan nu ook in het Nederlands berichten aan je voorlezen en helpen te beantwoorden. Dat kon al even in het Engels, maar daar heb je niet zoveel aan wanneer je met vrienden en familie berichten aan elkaar stuurt in het Nederlands. Op dit moment werkt de nieuwe functie alleen nog op Android-toestellen. Wereldwijd heeft de Google Assistent 500 miljoen gebruikers in meer dan 90 landen en is beschikbaar in meer dan 30 talen.

Berichten en andere tekst voorlezen

Na het voorlezen van je nieuwe sms- of WhatsApp berichten vraagt de Google Assistent aan je of je meteen een korte reactie terug wilt sturen. Er zijn maximaal 350 tekens beschikbaar voor een gedicteerd antwoord. Het voorlezen blijft niet beperkt tot berichten, want ook teksten in andere apps kan worden voorgelezen in het Nederlands.

Nieuwe functies van de Google Assistant

Dit jaar kunnen we nog veel meer nieuwe functies verwachten van de Google Assistent. En nu de afluisterpraktijken hopelijk zijn gestopt, zullen er waarschijnlijk alleen maar meer gebruikers van de spraakgestuurde assistent bij komen. Wij hebben een aantal van deze nieuwe functies voor je op een rijtje gezet:

Acties in de toekomst: spraakgestuurd acties instellen is nu nog niet mogelijk bij gebruik van de Google Assistent. Je kunt wel in de app instellen dat je op een bepaald tijdstip bijvoorbeeld de verwarming aan wil zetten. Dat wordt nog gemakkelijker wanneer je het gewoon vertelt aan de Assistent.

Notities voor alle gezinsleden: organiseren, plannen en minimaliseren is al een tijdje behoorlijk trending. Je huis kun je met Marie Kondo aanpakken en je notities maak je binnenkort in de Google Assistent. Deze deel je met gezinsleden, zodat er een soort georganiseerd 'bord' ontstaat vol aantekeningen. Dat scheelt weer berichten op en neer sturen.

Webpagina's voorlezen: ook de teksten op webpagina's kunnen binnenkort door de Google Assistent worden voorgelezen. Zelfs grote lappen tekst worden dan op een prettige manier aan je verteld. Dus geen monotone stem die je na een paar seconden zat bent, maar met intonatie. Met het commando "Hey Google, read it", kun je artikelen en pagina's voor laten lezen. Het bedrijf kijkt ook naar de opties om gemakkelijk door teksten te scrollen en delen ervan te markeren.

Meer privacy: na alle commotie kon het natuurlijk bijna niet anders dan dat Google hier ook meer aan gaat doen. De Assistent staat bijna altijd in een standy-modus wanneer het niet actief gebruikt wordt. In die stand wordt niets van wat je zegt verzonden aan Google of andere partijen. Je stelt zelf in wat je wil doen met opnames die worden gemaakt tijdens het gebruik. Dat kan zelfs met je stem, door opdracht te geven om alle opnames van een bepaalde periode te verwijderen.

Naast deze nieuwe functies komen er nog meer smart home-producten die gaan werken met de Google Assistent. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van alle te verwachten updates en nieuwe functies.