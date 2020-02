Het is officieel: YouTube verdient jaarlijks 15 miljard dollar

Google heeft wat cijfers van het vierde kwartaal bekendgemaakt, en daarmee ook van het jaar. Het is voor het eerst dat daarin bekend wordt gemaakt wat YouTube eigenlijk verdient en dat is een aardig bedrag. Het videoplatform harkt jaarlijks zo’n 15 miljard dollar binnen.



YouTube van Google

YouTube is inmiddels alweer 15 jaar in handen van Google, maar nooit heeft het iets gezegd over wat het videokanaal nu werkelijk jaarlijks verdient. In 2006 kocht Google het voor 1,65 miljard dollar. Dat blijkt een koopje, als je ziet waar het nu tot is uitgegroeid. Het moederbedrijf van Google, Alphabet, heeft bekendgemaakt dat YouTube in de laatste drie maanden zo’n 5 miljard dollar binnenkreeg aan alleen al advertentie-omzet. Dat is eenvijfde van wat Facebook aan advertentie-inkomsten heeft.

De inkomsten van YouTube dragen bij aan ongeveer een tiende van Google’s omzet. Het Premium-abonnement en het Music Premium-abonnement van YouTube weten maar liefst 20 miljoen abonnees te trekken. Er zijn ook nog eens 2 miljoen mensen die gebruikmaken van YouTube’s betaalde televisiezender. Overigens schijnt Google plotseling zo ‘open’ zijn over de cijfers van YouTube omdat het zelf wat heeft moeten inleveren op winst.

Sundar Pichai

Het was voor de nieuwe Alphabet-CEO Sundar Pichai voor het eerst dat hij de cijfers rapporteerde, nadat hij het eind 2019 overnam van Larry Page en Sergey Brin. Alphabet zag in totaal 46 miljard dollar omzet binnenstromen in het vierde en laatste kwartaal van 2019. Dat is een groei van 17 procent ten opzichte van dat kwartaal in 2018. De zoekmachine van Google weet het meeste geld in het laatje te brengen, namelijk wel 27,2 miljard in drie maanden tijd. Jaarlijks is dat zelfs 98,1 miljard dollar.

Je zou het niet zeggen met zulke grote aantallen, maar fascinerend genoeg is het Alphabets slechtste vierde kwartaal sinds 2015. De omzetgroei is 5 procent minder dan in 2015. Alphabet en Google beïnvloeden een groot gedeelte van de mensen, maar dat is zeker niet allemaal positief. Zo moest Google al meerdere malen grote boetes betalen aan de EU. Ook heeft het laatst zijn ‘Dutch Sandwich’ een halt moeten toeroepen, omdat het volgens Europese regelgeving belasting ontdook in de Verenigde Staten.