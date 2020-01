Google stopt met belastingtruc in Nederland

Het is niet tegen de regels, want het is geheel volgens de belastingregels van het betreffende land, maar helemaal als zuivere koffie wordt het niet gezien.

Een belastingtruc die niet illegaal is en gekscherend een Double Irish met een Dutch Sandwich wordt genoemd. Een slimme truc waardoor er niet direct belasting hoefde te worden afgedragen aan Amerika en waarmee Google dus miljarden euro’s bezat in Nederland, Ierland en Bermuda.

Het gaat om gigantische bedragen. Zo schijnt Google Netherlands Holdings volgens het FD in 2017 wel 19,9 miljard euro naar belastingparadijs Bermuda te hebben gestuurd. Ook in Ierland heeft Google een soortgelijke Holding en een connectie met Bermuda, waar geen vennootschapsbelasting wordt gerekend.

Europese wetgeving gewijzigd

Echter wordt die belastingtruc binnenkort onmogelijk: de wetgeving is zodanig veranderd dat dit niet meer mag in 2020. Dat is nu. Google heeft per vandaag geen belastingvoordeel meer in Nederland of Ierland. Waarschijnlijk heeft Alphabet daarop besloten niet langer belasting te ontwijken via de Nederland-Ierland-route. Google heeft dat bevestigd naar aanleiding van een persbericht van Reuters.

Of Google inmiddels andere landen heeft gevonden om het ‘verlies’ van het belastingvoordeel goed te maken, dat is nog onbekend. Het heeft zelf tegen The Verge gezegd dat het hun IP nu vanuit de Verenigde Staten licenseert. Volgens Google is het wereldwijde belastingpercentage dat het betaalt meer dan 23 procent, waarvan maar liefst 80 procent in Amerika wordt betaald.

Of Google inderdaad helemaal ‘teruggaat’ naar Amerika, dat wachten we af. In ieder geval zal de Europese Unie er blij mee zijn. Dat kwam juist met de wet- en regelgeving om te zorgen dat bedrijven dit soort trucs per 1 januari 2020 niet meer kunnen gebruiken.

Europese boetes voor Google

Sowieso ligt de EU overhoop met Google. De Europese Commissie heeft Google in maart 2019 een boete opgelegd van 1,49 miljard euro. Het is een boete voor het dwarsliggen van concurrerende adverteerders, zoals MIcrosoft en Yahoo. Google’s AdSense zou al tien jaar lang zijn macht misbruiken en volgens de EU is dat in strijd met de wetgeving. Google is het daar niet mee eens en is in beroep.

Het is niet de eerste keer dat de Europese Commissie een boete oplegt, want het heeft 2,4 miljard euro geëist in 2017 toen bleek dat Google altijd voorrang gaf aan zijn productvergelijker. Later volgde er een boete van 4,3 miljard euro voor het verplichten Google-diensten af te nemen wanneer telefoonmakers besturingssysteem Android wilden gebruiken. Google heeft daarop apps duurder gemaakt.

Kortom, Google mag de afgelopen jaren dan veel geld bewust hebben weggesluisd door slim gebruik te maken van Europese regels, het is uiteindelijk ook veel geld kwijt aan de geldende wetgeving binnen ons continent.