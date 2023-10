Google wilde Search App standaard in iOS integreren

Google staat in de VS aardig onder druk van de autoriteiten. Net zoals vele jaren geleden met Microsoft gebeurde – in de zaak van Internet Explorer – wordt Google beschuldigd van machtsmisbruik en het tegenwerken van concurrentie op de online markt voor zoekmachines en -apps. Begin deze week was het de beurt aan CEO Sundar Pichai om plaats te nemen in het beklaagdenbankje. Daar werd de baas van Google flink aan de tand gevoeld, waarbij een aantal bijzondere nieuwtjes en feiten over het reilen en zeilen van Google boven water kwamen.

26 miljard voor search ‘exclusiviteit’

Google is al jaren de nummer 1 zoekmachine. Alle voorgangers, zoals AltaVista, Lycos en ook het Nederlandse Ilse, zijn al vele jaren geleden van het web verjaagd, of overgenomen. Concurrentie is iets waar Google jarenlang weinig last van had. Zelfs de zoekmachines van grote tech-concurrenten zoals Microsoft (Bing) kregen het niet voor elkaar om Google het vuur aan de schenen te leggen. De enige serieuze concurrentie voor Google komt uit landen waar de Amerikaanse zoekmachine (deels) geblokkeerd wordt. In China bijvoorbeeld, waar Baidu de nummer 1 zoekmachine is.

Tijdens zijn getuigenis voor de Amerikaanse rechtbank onthulde Sundar Pichai een deel van de strategie waarmee Google – met succes – de nummer 1 zoekmachine blijft. Veel, heel veel geld er tegenaan smijten. Alleen al in 2021 heeft Google meer dan 26 miljard dollar betaald aan fabrikanten van computers, smartphones en webbrowsers. Met dat geld kocht Google in feite exclusiviteit voor haar zoekmachine op die apparaten en webbrowsers. Google Search werd de standaard zoekmachine. Dat Google betaald om de 'preferred' zoekmachine te blijven was al bekend, maar de exorbitante hoogte van het bedrag is bijzonder.

Eerder onthulde de NYT dat Google 18 miljard dollar alleen al aan Apple betaalde voor de Google zoekbalk op apparaten van de gadget fabrikant. Dat betekent dus ook dat alle andere fabrikanten en platformen samen nog niet de helft van het geld binnenhaalden vergeleken met de ‘Apple-deal’.

Google Search app in iOS ging Apple te ver

Een ander detail dat tijdens het verhoor van de Google CEO bekend werd was het feit dat Google getracht heeft om Apple ervan te overtuigen om de Seach App van de zoekmachine standaard te integreren in iOS. Daarvoor was het bereid om nog dieper in de buidel te tasten, bovenop die 18 miljard dus. Apple, dat in tegenstelling tot andere smartphone fabrikanten zelden zogenoemde bloatware of third party software en apps in iOS integreert en meelevert, vond dat echter te ver gaan.

Een andere voorwaarde van de bestaande ‘search deal’ met Apple was, zo meldt Bloomberg, dat Google geen reclame zou maken voor haar eigen webbrowser, Chrome, in Safari. Daar verschenen dus geen banner of pop-up ads van de Google browser.