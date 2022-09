'Google betaalt miljarden om nummer 1 zoekmachine te blijven'

Google is niet alleen door gewone internetgebruikers zo populair geworden als zoekmachine. Dat doet het ook door miljarden dollars te betalen aan Apple en Samsung.

Google zoekmachine Bloomberg schrijft dat het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten meent dat Google op illegale wijze zijn status van meest beroemde en populaire zoekmachine vasthoudt. Het zou grote concurrenten zoals Apple en Samsung dik betalen om maar te zorgen dat Google de standaard zoekmachine blijft op iPhones en Galaxy-toestellen.

Het is waarschijnlijk mede om die reden dat Google er niet om zat te springen het installatiemenu van zijn eigen besturingsyssteem Android aan te passen. Daar waar je vroeger eigenlijk standaard Google als zoekmachine kreeg voorgeschoteld, is het nu door wetgeving verplicht dat mensen in het Android-installatiemenu de keuze krijgen welke zoekmachine ze willen gebruiken.

DuckDuckGo Op die manier krijgen bijvoorbeeld Bing van Microsoft en DuckDuckGo een kans. Echter is in de praktijk Google nog steeds de meest gekozen zoekmachine: het is het meest bekend, mensen zijn het gewend en uiteindelijk hoort het ook wel bij de Android-ervaring. Al hoort dat dus blijkbaar onder andere bij de Android-ervaring omdat Google daar dollars voor neertelt. Het zou om maximaal 12 miljard (!) dollar per bedrijf gaan. Google wordt onderzocht door de Amerikaanse staat omdat het zijn machtspositie zou misbruiken (en niet alleen op dit vlak). De contracten die het heeft afgesloten met andere techgrootheden zijn slechts een onderdeel van een gigantische mededingingszaak die wordt voorbereid door het ministerie.

Grote rechtszaak in 2023 Die rechtszaak dient begin 2023 pas en dat belooft een openbaring te worden. Zeker als we uit mogen gaan van de eerste hoorzitting die afgelopen donderdag plaatsvond. Daaruit kwam alvast deze aantijging naar voren. Google was daar ook bij: de advocaat van die kant zegt niet per se dat Google dat niet doet. Het zegt vooral dat het ministerie de marktwerking op dit gebied niet goed begrijpt. Want, zo zou Google hartstikke veel concurrentie hebben van allerlei zoekmachines en bedrijven. Feitelijk klopt dat: er is inderdaad concurrentie, maar dat is natuurlijk als een mug die qua gewicht tegen een olifant op moet. Zeker als die olifant ook nog eens met dollars smijt om zichzelf niet te zien slinken naar formaatje mug.

Machtige techbedrijven Op dit moment lijkt het erop dat techbedrijven het de komende jaren nog moeilijk krijgen. Zeker de groten der aarde, zoals Apple, staan op een niet al te positieve manier in de spotlight. Dat komt omdat ze, mede doordat er nu eenmaal in het begin weinig wetgeving op het gebied van internet was, enorm veel grote, goede uitvindingen hebben gedaan waarbij ze in één keer een massa aan mensen (en vooral data) hadden om uit te putten. Helaas werkt besluitvorming bij overheden vaak stroperig en dat betekent dat ze vrij veel ruimte hebben gekregen om alleen maar groter en machtiger te worden. Nu lijken burgers daar steeds meer de prijs van te betalen, maar bijvoorbeeld ook ontwikkelaars. Zo is onder andere Spotify Apple aan het aanpakken omdat het in zijn ogen op oneerlijke wijze een App Store runt. Dat doet Spotify door een rechtszaak aan te gaan via Europa, al laat dat wel lang op zich wachten.

Tijd En ja, zolang overheden veel tijd nodig hebben om te bedenken of ze een rechtszaak willen starten, maar ook om bewijsmateriaal bij elkaar te verzamelen, blijven Google, Apple en Samsung een zodanig grote vinger in de pap hebben, dat eigenlijk geen vingers meer bijpassen. Tot iemand daar een stokje voor steekt, en 2023 zou wel eens veel kunnen veranderen op dat gebied.