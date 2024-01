​Samsung introduceert Galaxy S24 series en ‘Galaxy AI’

Samsung heeft in San Jose zijn nieuwe smartphones Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra aangekondigd. De toestellen zijn vooral doordrongen van AI-opties, al zijn er ook andere mogelijkheden die het een interessant nieuw vlaggenschip maken. Zo is de Ultra voorzien van een titanium behuizing, in tegenstelling tot eerdere Samsung-telefoons.

Realtime vertalingen

Qua camera’s heeft Samsung gekozen voor mogelijkheden zoals optische beeldstabilisatie die nu ook bij brede shots kan worden gebruikt, net als mogelijkheden om bij concerten of andere schemerige scenes te kunnen zoomen zonder te veel kwaliteit te verliezen. De camera is nu voorzien van 5x zoom.

Qua taal heeft Samsung ook interessante AI-opties getoond. Denk aan het kunnen vertalen van telefoongesprekken via live call translation. Hierbij praat je in je eigen taal (of eigenlijk in eerste instantie in het Engels, want Nederlands volgt later dit jaar), en kun je vervolgens met een Thai praten die ook zijn eigen taal spreekt. Beiden horen de eigen taal ook, dankzij een realtime vertaling door de AI. Ook kun je je telefoon bij een meeting een transcript laten maken, waarbij het weet aan de hand van AI welke spreker wie is en zo kun je later nog goed zien wie wat zei.

Galaxy S24 Ultra heeft geen ronde hoeken, maar heeft wel een plat scherm, wat S23 niet had. Hierdoor kun je met de bijgeleverde S Pen, de Samsung-stylus, makkelijker op het platte scherm schrijven. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, is het goed om de toestellen nog even naast elkaar te leggen: