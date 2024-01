​Samsung Galaxy S24: dit zijn de meest hardnekkige geruchten

Volgende week op 17 januari kondigt Samsung naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe S24-reeks aan. Het hypet al een tijdje vooral de AI die naar Galaxy komt, waaronder met een tv-reclame. Het maakt het heel mysterieus, maar stiekem ligt er al heel veel informatie over de toestellen op straat. Dit zijn de meest hardnekkige geruchten over Samsung S24.



S24, S24+ en S24 Ultra

Volgens geruchten (en kijkend naar de geschiedenis van de S-serie van het merk) heeft Samsung drie telefoons klaarstaan: S24, S24+ en S24 Ultra. S24 is 6,2 inch en zou in Europa van de Exynos 2400-chip gebruikmaken. Er is 8GB werkgeheugen aanwezig en een 4000 mAh-accu. Qua camera’s biedt Samsung een 50 MP hoofdcamera, 12 MP groothoeklens en een 10 MP telelens met 3x optische zoom. S24 is wat groter: 6,7 inch, plus een grotere batterij van 4900 mAh. Verder zou S24+ erg lijken op de S24, behalve zijn grootte qua scherm en batterij dus.

S24 Ultra is als meest premium toestel over het algemeen ook het meest interessant. Daarop is vaak de meeste innovatie te vinden. De S24 is 6,8 inch en heeft een batterij van 2.000 mAh. Het toestel krijgt vier camera’s aan de achterzijde: een 200 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel periscoopcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens voor 3 x optisch zoomen. De chip is de Snapdragon 8 Gen 3.

Galaxy AI

Het meest opvallende aan de aankondigingen van Samsung is dat het bedrijf enorm hoog lijkt in te zetten op AI. Dat is geen gerucht: daar spreken ze zelf ook van. Ze maken zelfs reclame voor de aankondiging met ‘Galaxy AI’. We weten nog niet precies wat die AI-opties inhouden, maar er gaan geruchten over AI die kan meeluisteren met een meeting en dan uit elkaar kan houden wie er spreekt. Maar ook AI die als je tante uit Thailand belt het gesprek direct kan vertalen. Zo kun je een echt telefoongesprek hebben zonder dat je elkaars taal hoeft te spreken.

Een ander AI-snufje waarmee Samsung op de proppen zou komen, dat is het kunnen verwijderen van objecten uit video’s. Het zou hetzelfde zijn als de Magic Eraser van Google Pixel-telefoons, maar dan niet op foto’s, maar op video’s. Dat is vrij indrukwekkend: het betekent immers dat uit al die kleine beeldjes waaruit een video bestaat steeds dat object moet worden weggehaald. Het is natuurlijk maar een gerucht, maar hiermee zou Samsung wel voorlopen op andere telefoonmakers.

Titanium

Naast AI is er een ander opvallend nieuw gegeven: titanium als behuizing. Het schijnt alleen aan de Ultra-toestellen besteed te zijn, maar wel in meerdere kleuren te komen. Titanium hebben we niet vaak gezien bij Android-telefoons: Apple introduceerde het ook in 2023 voor het eerst op de iPhone. Daarnaast zou de S24 Ultra in tegenstelling tot de S23 Ultra niet langer de afgeronde randen hebben, maar juist een wat strakker, rechter design.

Het bovenstaande zijn natuurlijk allemaal geruchten. 17 januari is het zover: dan weten welke geruchten waar zijn: Samsung kondigt zijn nieuwe producten die dag aan om 19:00 uur Nederlandse tijd.