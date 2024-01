CES2024: Samsung toont het foldable scherm 2.0

In Las Vegas is de CES in alle hevigheid losgebarsten. Samsung is daar natuurlijk ook aanwezig en op de eerste dag heeft de Koreaanse fabrikant meteen uitgepakt. Nee, nog geen ‘Unpacked’ party voor nieuwe smartphones (Galaxy S24 serie?) maar een demonstratie van de volgende, 2.0, generatie van het opvouwbare scherm. Foldable displays die de gebruiker en fabrikanten van bijvoorbeeld auto’s, nog veel meer vrijheid moeten gaan bieden.

De In&Out Flip vouwt alle kanten op

De In&Out Flip is een van de meest opvallende nieuwe gadgets. Het is een opvouwbaar toestel met het flip-phone-design. Met het nieuwe ‘in en uit’ vouwbare scherm kan dit toestel 360 graden worden opgevouwen. In tegenstelling tot traditionele foldables die maar een kant op kunnen vouwen (open en dicht), kan de In&Out Flip dus zowel open, dicht en naar achteren (simpel gezegd) opengevouwen worden. Daardoor hebben toekomstige foldables geen extra scherm meer nodig, aldus Samsung. Doordat de In&Out Flip maar één vouwbaar scherm heeft, kan het toestel een stuk dunner ontworpen worden. Handig voor iedereen die zijn of haar smartphone in een broekzak stopt.

“In&Out Flip is een technologie die een nieuw alternatief kan bieden voor consumenten die de voorkeur geven aan dunnere smartphones vanwege de dikte van opvouwbare modellen. Uitgeklapt kan zowel de voor- als achterkant van het toestel als scherm gebruikt worden, waardoor een nieuwe gebruikerservaring ontstaat”, aldus Samsung Display.

Helaas mochten de aanwezige media en andere genodigden tijdens de presentatie van het 2.0 foldable scherm het prototype van de In&Out Flip zelf niet aanraken of vasthouden om de nieuwe vouwtechnologie te testen. Schijnbaar durfde Samsung dat nog niet aan… en dat was niet voor het eerst.

Deja-vu

Het is inmiddels zo’n vier jaar geleden dat de eerste Samsung en Huawei smartphones met vouwbare schermen gepresenteerd werden, toen nog rondom het MWC in Barcelona. Ik mocht daar toen bij zijn, maar alle aanwezige media werden zowel door Samsung als Huawei teleurgesteld. De prototype toestellen – Galaxy Fold en Mate X – mochten namelijk niet aangeraakt worden. De technologie en ‘vouwbaarheid’ van de schermen en schanieren was duidelijk nog te kwetsbaar om bloot te stellen aan de ‘kolenschoppen’ van het journaille en de bloggerswereld.

Uiteindelijk duurde het ook nog heel wat maanden voordat de eerste foldable smartphones van beide fabrikanten in de winkels lagen. Vanwege technische problemen (of uitdagingen) werd de winkelrelease enkele malen uitgesteld. De presentatie van Samsung tijdens de CES, deze week, van de tweede generatie vouwbare schermen is dus een herhaling van zetten. Je zou kunnen zeggen, een deja-vu.

Of deze nieuwe opvouwbare schermen ook al gevolgen hebben voor de nieuwe opvouwbare modellen, de Flip en Fold, die later dit jaar mogelijk gepresenteerd worden? Die kans lijkt klein gezien het feit dat de in Las Vegas getoonde displays nog 'untoucheble' prototypes zijn.