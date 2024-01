​Samsung: De toekomst van de smartphone vouwt een andere kant op

CES 2024 is in volle gang en waar we gisteren al bespraken dat het het tijdperk gaat worden van doorzichtige televisies (althans, waarschijnlijk eerst vooral voor beurzen en presentaties), zien we ook dat Samsung plannen heeft met smartphones. Nu is het altijd al een van de voorlopers geweest als het gaat om vouwbare toestellen, maar nu vouwt het weer een heel andere kant op.

Samsung typically has flexible display concepts on the #CES2024 show floor -- this year's is a version of the Z Flip foldable that folds 360 degrees! @LisaEadicicco saw it firsthand: https://t.co/VLlHwwzcBu

Vouwbare smartphones

We zijn momenteel twee typen vouwbare telefoons gewend: we hebben de clamshell/make-updoos foldable, waarbij het eigenlijk een smartphone is zoals we die kennen, maar dan met een scharnier in het midden waarmee je het scherm kan dichtvouwen. En dan is er meer de boekvormige vouwtelefoon, waarbij je dus eigenlijk een huidige, normale smartphone hebt keer twee, met een scharnier aan de lange zijde om ze aan elkaar te bevestigen (en uiteraard een scherm dat doorloopt).

Die oestertelefoon, dat make-updoosje, die heeft Samsung nu eens helemaal anders gemaakt. Wat als je het scherm juist niet binnen vouwt zodat hij aan de buitenkant een stevige behuizing heeft wanneer je hem in je tas gooit? Wat als dat ook een scherm is? Je hebt dan dus aan de binnenkant een scherm dat dubbelvouwt naar voren, terwijl de achterkant ook een scherm is dat op zijn beurt juist naar achteren binnenvouwt. En andersom: je kunt het toestel beide kanten volledig opvouwen.