​17 januari presenteert Samsung zijn nieuwe smartphone Galaxy S24

Samsung heeft laten weten dat het op 17 januari officieel zijn nieuwe toestel lanceert. Althans, het noemt S24 niet, maar er zijn inmiddels genoeg lekken geweest om te bevestigen dat de Koreaanse telefoonmaker zijn nieuwe telefoon gaat aankondigen. Dit is wat we er tot nu toe van weten.

Galaxy AI is coming. Join us at #SamsungUnpacked , on January 18, 2024. #GalaxyUnpacked #Unpacked Learn more: https://t.co/gc1xiNPyqz pic.twitter.com/NIkodUQk0D

Samsung Galaxy S24

Galaxy Unpacked is de naam van het evenement en dat is precies in lijn met dat van de telefoonaankondigingen van de laatste jaren. S23 werd vorig jaar op 1 februari aangekondigd vanuit San Francisco: S24 is wat eerder. Het is om 19:00 uur Nederlandse tijd op 17 januari dat dit toestel wordt onthuld. Daarbij legt Samsung vooral de nadruk op kunstmatige intelligentie, zo blijkt uit de teaser die Samsung plaatste: je ziet daarin een doos veranderen in sterretjes (het icoon voor AI).

AI zou ver zijn doorgevoerd in de S24 Ultra, de meest luxe variant van Samsungs line up (die verder uit S23 en S23 Plus bestaat). AI zal straks zorgen dat de telefoon een transciptie kan maken van een gesprek en daarbij zelfs verschillende personen uit elkaar weet te houden. Ook zou kunstmatige intelligentie worden ingezet om te zorgen dat je een heel object of persoon uit een video kunt knippen. Dat is vrij uniek op een smartphone: Google heeft dat tot nu toe alleen met foto’s laten zien.