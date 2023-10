De volgende Galaxy S toestellen komen eerder?

Over enkele maanden zal Samsung weer haar volgende modelreeks van de Galaxy S smartphones aan de wereld presenteren. De afgelopen jaren gebeurde dat in februari, met uitzondering van het coronajaar (2021). De afgelopen weken zijn de geruchten echter steeds sterker geworden dat Samsung van plan is de Galaxy S24-serie weer een maand eerder te gaan onthullen, medio januari om precies te zijn. Dat zou dan ook betekenen – als de geruchten kloppen natuurlijk – dat de nieuwe Galaxy S modellen al voor het eind van die maand in de winkels liggen.

Van vaste naar eigen lanceermomenten

Ooit, we spreken over de periode tot 2012, waren er eigenlijk maar twee momenten in het jaar waarop fabrikanten van (slimme) mobiele telefoons hun nieuwe topmodellen presenteerden. Rondom het Mobile World Congress, eind februari, en rondom de IFA, eind augustus. Dat was voor de markt lekker overzichtelijk. In een paar dagen tijd verschenen er tientallen nieuwe mobiele telefoons en smartphones van evenzoveel merken. Het voordeel voor de fabrikanten, zowel de grote als kleinere merken, was dat tijdens en rondom het MWC en de IFA ook duizenden (tech)journalisten aanwezig waren. Zo waren de kleine merken ook verzekerd van (enige) journalistieke aandacht.

Echter, het had ook een nadeel. De grote merken kregen altijd wel genoeg aandacht, maar het nieuws van de kleine merken werd vaak naar de achtergrond verschoven. Verreweg de meeste aandacht ging uit naar de grote namen zoals, Nokia, Sony Ericsson, Motorola en Samsung. Merken als Sagem, Sharp, Siemens, Philips en dergelijke, moesten hopen op watt aandacht in de media.

Apple koos een eigen lanceermoment…

Toen Apple zich in de smartphone markt ging mengen (2007), koos die fabrikant ervoor om een eigen lanceermoment te kiezen. Na wat omzwervingen, van januari tot juni, werd september uiteindelijk de ‘nieuwe iPhone maand’, en dat is het nog steeds. Omdat rondom die lancering geen andere merken zich met nieuwe toestellen meldden (en nog steeds), was de nieuwe iPhone altijd volop in het nieuws – los van de populariteit van het toestel, die binnen 4 jaar naar enorme hoogten steeg.