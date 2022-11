Je kunt nu twee keer zo snel lopen dankzij robotschoenen

Moonwalkers

Moonwalkers zijn het wandel-antwoord op de ebike. Je wordt een handje geholpen bij het wandelen. Het lijken een beetje op rolschaatsen, maar dan aangedreven door elektriciteit. En: niet geheel onbelangrijk, makkelijker te gebruiken. Je hoeft er geen lessen voor te nemen of constant je evenwicht te bewaren: Moonwalkers schijnen enorm natuurlijk aan te voelen. We denken dat het niet per se een goed idee is om met deze apparaten onder je voeten door de Kalverstraat in Amsterdam te gaan stiefelen, maar je kunt hiermee wel prima door een woonwijk paraderen met 2,5 keer de normale loopsnelheid. Ze kunnen je tot 11 kilometer per uur voort blijven stuwen.

Dankzij kunstmatige intelligentie leren de robotische rolschaatsen hoe je loopt en kunnen ze je helpen met wandelen zonder dat je allerlei knoppen hoeft in te drukken. Zo kun je bijvoorbeeld ook een trap op zonder problemen. Ze hebben een remweg van 1 meter, waardoor je jezelf hopelijk niet snel in de kreukels wandelt. “Free will, in plaats van freewheel”, is hoe de bedenker van deze uitvinding het omschrijft. Die bedenker is Xunjie Zang van Shift Robotics, die overigens helemaal niet wil dat mensen de connectie maken met skates. Dit is lopen.