‘Apple maakt einde aan verwarrende namen iOS, macOS en iPadOS’

Het is af en toe niet bij te houden: we zijn nu bij de iPhone 16, die draait op iOS 18, maar als je er nog een Mac bij gebruikt dan zit die nu op MacOS 15. Er is geen peil op te trekken en dat schijnt Apple te bewegen om het over een andere boeg te gooien met de namen voor zijn besturingssystemen.

Besturingssystemen Apple

Straks heet alles gewoon naar het jaar waarin de update verscheen: immers krijgt elk besturingssysteem zo’n beetje op jaarlijkse basis wel zijn grote upgrade. Net als Samsung Galaxy dat S25 heet en in 2025 is uitgekomen en S24 voor het apparaat dat in 2024 uitkwam, zo zal Apple het doen met zijn software. Niet zijn hardware, voor zover bekend, echt alleen de software.

Maar ‘alleen de software’ is ook niet weinig. Het heeft iPadOS, iOS, macOS, visionOS, tvOS en watchOS. Zes stuks dus, die allemaal van hun tellingen afgaan en vanaf binnenkort gewoon het jaar hebben in hun naam, waarin ze zijn geupdatet, stelt Bloomberg. Vanaf volgend jaar zou het ingaan, wat betekent dat we in een keer van iOS 18 naar iOS 26 gaan. Er zijn geen besturingssystemen die al boven die 26 zijn gekomen, waardoor je geen probleem krijgt met de naamgeving.

iOS 26

Apple schijnt het volgende maand aan te kondigen: op 9 juni is de nieuwe editie van zijn ontwikkelaarsconferentie Worldwide Developers Conference (WWDC). Ook zou het besturingssysteem er flink anders uit gaan zien, gebaseerd op het uiterlijk van de Vision Pro. In de late avond van 9 juni weten we waarschijnlijk meer, want dan wordt de keynote gehouden die vaak bomvol onthullingen zit.