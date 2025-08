Meta-hoofd Mark Zuckerberg komt met ‘superintelligentie-manifest’ voor AI

Meta heeft dan wel wat succes met zijn AI-mogelijkheden, als je naar het grotere plaatje kijkt is het de afgelopen jaren nou niet bepaald met grote nieuwe mogelijkheden gekomen. Het metaverse werd niks, het plan om ChatGPT aan te pakken met Meta’s eigen AI niet.. maar nu heeft Meta-hoofd Mark Zuckerberg een plan en dat komt in de vorm van zijn superintelligentie-manifest.

Superintelligentie-manifest

Zijn nieuwe plan gaat uit van het idee dat mensen minder tijd zullen besteden aan productiviteit, omdat AI dat deels overneemt. Het gaat straks juist om persoonlijke verbinding. Daarbij bedoelt hij niet zozeer van mens tot mens, maar van AI tot mens. Hij ziet voor zich dat er persoonlijke superintelligentie komt en dat die ons kent, onze doelen begrijpt en bovendien helpt om ze te bewerkstelligen.

Hij erkent dat AI-tools als ChatGPT ons veel werk uit handen nemen, maar wil de tijd die je dan overhoudt dus graag ‘hebben’. Meer engagement op sociale media dus, lijkt het idee. En als je dan op Instagram of Facebook zit, dan moeten advertenties meer gepersonaliseerd zijn en moeten er betere Reels worden getoond om je maar bezig te laten zijn op dat social medium. Dat is ook waarom Meta met die AI-persona’s is gekomen: het idee is dat je daarmee nog langer op die sociale media blijft.

Extra sociale sociale media

Op zich is het een goed idee dat Meta ervoor kiest iets te doen wat ook echt in het DNA van het bedrijf zit: het is de grootste op het gebied van sociale media en heeft daar dan ook het meest verstand van: niet van hoe je productiever kunt zijn met AI. Tegelijkertijd is het gevaarlijk: er is de afgelopen jaren ook juist veel kritiek op Meta doordat hun sociale platformen te verslavend zouden zijn.

Bovendien is het de vraag hoe innovatief dat manifest nu werkelijk is. Alle bovengenoemde dingen doet Meta in principe al. We zien dat in Europa niet altijd zo snel terug omdat de regels met betrekking tot AI en sociale media hier anders zijn, maar die AI persona’s zijn er al en dat doel om mensen maar zo lang mogelijk op social media-apps te houden ook. Tegelijkertijd heeft Meta in de afgelopen jaren dus wel degelijk getoond dat het beter niet met te innovatieve plannen kan komen, omdat die een iets te ver van zijn bed-show blijken te zijn.