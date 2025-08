Viral: Sydney Sweeney maakt reclame voor jeans en dat maakt wat los

Actrice Sydney Sweeney is hot. Ze is ontzettend knap, heeft een spannende manier van praten en ze is heel herkenbaar. Reden voor jeansmerk American Eagle om haar te vragen voor zijn nieuwe campagne. Maar dat was misschien toch niet het beste idee.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney brak door met Euphoria, scoorde met de romcom Anyone But You en is nu te zien als hoofdrol in de Apple TV+-thriller Echo Valley en de bokser-biopic Christy. Ook heeft ze met meerdere bedrijven samenwerkingen, waaronder Samsung en nu dus American Eagle. En die laatste is nu veelbesproken.

De reclame heet: “Sydney Sweeney Has Great Jeans”. Het is een woordgrap op de Engelse manier om te zeggen dat iemand goede genen heeft. En dat is waar de schoen wringt. Het wordt in verband gebracht met een voorkeur voor witheid en ook worden er vraagtekens gezet bij wat commercieel van goede smaak is.