Nintendo worstelt nog steeds met de productie van de Switch

Nintendo heeft vandaag haar meest recente kwartaalresultaten bekendgemaakt (pdf). Daarin valt vooral op dat het bedrijf nog steeds worstelt met de productie van de Switch. Daardoor worden de verkooptargets niet gehaald. De game-gigant verwacht overigens wel dat de problemen nog dit jaar verleden tijd zullen zijn. Althans, dat kun je afleiden uit het feit dat Nintendo er van uit gaat dat ze dit fiscale jaar (t/m maart 2023) de verwachtte doelstelling van 21 miljoen verkochte Switch consoles nog wel gaat halen.

Bijna een kwart minder Switch consoles verkocht

In het tweede kwartaal van dit jaar verkocht Nintendo in totaal 3,43 miljoen Switch consoles. Dat waren er bijna een kwart minder dan vorig jaar in dezelfde periode. De standaard Switch moest de grootste verkoopdaling slikken, precies 60 procent. Daarvan werden er ‘sechts’ 1,32 miljoen verkocht. Van de Switch Lite gingen er zo’n 590.000 over de toonbanken, bijna de helft minder ten opzichte van een jaar geleden.

De tegenvallende verkoopaantallen werden deels goed gemaakt door de relatief nieuwe Switch OLED. Daarvan werden er in het tweede kwartaal 1,52 miljoen verkocht. Omdat die pas sinds oktober 2021 beschikbaar is, zijn daar nog geen YoY vergelijkingscijfers van.