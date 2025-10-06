Er komt gratis Xbox Game Pass aan: maar je moet reclames kijken

Xbox is fanatiek bezig met Xbox Game Pass. Dat is ook niet zo gek, want het is extreem succesvol. Hoewel, de recente prijsverhoging van vooral het duurdere abonnement heeft veel gamers goed laten schrikken. Nu is er een nieuwe schok te verwerken, maar wel eentje die positiever is: er komt namelijk gratis Xbox Game Pass aan.
Microsoft zou zich opmaken om de gratis versie aan te kondigen, al gaat natuurlijk voor niets de zon op: je moet er wel reclames voor kijken. Deze gratis versie zou komen naar PC, Xbox-consoles, handhelds en het web. Het zou momenteel intern getest worden en je hebt er dus geen Game Pass-abonnement voor nodig waarvoor je betaalt. Je moet 2 minuten aan advertenties kijken voor je een game gratis kan spelen via streaming. Het is dus ook meteen een grote test van cloudgaming voor Xbox, al is het daar al jaren mee bezig: dit zou potentieel ineens veel meer vragen van de servers omdat er waarschijnlijk veel mensen gebruik van gaan maken.
Kijk naar het succes van free-to-play-games: daar moet je vaak 30 seconden naar een advertentie kijken en dat hebben mensen er ook voor over. Je mag nu na 2 minuten advertenties kijken een uur spelen, en je kunt dan vijf uren per maand spelen, dus je hebt dan in principe 10 minuten reclame gekeken om 5 uur te mogen gamen. Maar ja, 5 uur lijkt wel erg weinig: het kan dan ook zijn dat dit nog omhoog wordt geschroefd.
Er schijnt los van deze test intern bij Microsoft veel discussie te zijn over Game Pass. Is het wel een juiste strategie? Is het wel verstandig om games meteen op lanceerdag op de dienst te zetten? Het zou 300 miljoen euro aan inkomsten schelen dat Call of Duty Black Ops 7 straks meteen op Xbox Game Pass staat. Menig gamemaker vindt het geen duurzaam iets, dat abonnement op gamen. Veel bekende gamemakers noemen Xbox Game Pass als iets waar niet over gesproken wordt, maar wel over gesproken zou moeten worden. Zeker gezien de vele ontslagen in de gamesindustrie is het de vraag of Game Pass daar een bijdrage aan levert.
Ook het feit dat Microsoft als bedrijf enorm veel geld heeft en dus ook veel macht, zint niet iedereen. Eet Game Pass straks alles op, waardoor het het enige is dat nog over is? Wordt het het grote monopolie van de gamewereld, zoals Google dat als decennia is in de wereld van zoekmachines? Het is afwachten, maar zeker als er een gratis variant komt van het abonnement, dan zullen er nog meer mensen gebruik gaan maken van Game Pass.