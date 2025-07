Deze acteurs spelen Link en Zelda in de The Legend of Zelda-film

Er is lang over gesproken, veel mensen hebben hun 5 centen gegeven over wie er de rol van Zelda en van Link zouden moeten spelen in de Zelda-film, maar nu is het hoge woord eruit. Benjamin Evan Ainsworth speelt Link, en Bo Bragason speelt Zelda.

De acteurs achter Zelda en Link

Shigeru Miyamoto, de bedenker van Zelda, maakt dit bekend op X. Benjamin kennen we nog niet heen goed, hij speelde Alex Burgess in The Sandman en hij sprak de stem in in Pinocchio uit 2022. Zijn laatste werk was Everything’s Going to Be Great van dit jaar. De meeste mensen zullen hem kennen van The Haunting of Bly Manor uit 2020 waarin hij Miles Wingrave speelt en de Disney+-film Flora & Ulysses uit 2021 waarin hij William Spiver speelt. Hij is nog een jonge acteur: hij is geboren in 2008.

The Legend of Zelda-film

Bo Bragason is bekend van onder andere Renegade Nell, The Radleys en Censor, waarbij haar laatste productie de tv-serie King and Conqueror is waarin ze Queen Gunhild speelt. Ook zij is nog een jonge meid: ze is met 21 jaar iets ouder dan haar tegenspeler.

Verder weten we nog niet zoveel over de Zelda-film: hier lees je wat we ervan weten.